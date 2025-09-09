Z razstavo ročnih del navdušile obiskovalce

Pletenje in kvačkanje je bilo nekoč skoraj obvezna veščina za ženske. Ne le da so s svojimi izdelki krasile domove, oblačile so vso družino. Danes ni več tako, ročna dela pa kljub temu ne bodo šla v pozabo. Zelo dejavne so ženske z območja Ruš, ki so moči združile z Bistričankami, Selničankami in Lovrenčankami. Skupaj so pripravile razstavo, kjer so prikazale najrazličnejše izdelke in tudi tehnike. Skupna tema je bila jesen.