Z rebalansom do 9,3-odstotnega primanjkljaja v proračunu

Prihodki v predlaganem rebalansu so v primerjavi s sprejetim proračunom za letos nižji za 1,6 milijarde evrov oz. 14,7 odstotka, odhodki pa so višji za tri milijarde evrov oz. za 29,3 odstotka. Padec prihodkov in zvišanje odhodkov glede na sprejeti proračun sta posledica zaustavitve gospodarstva v času epidemije covida-19 in sprejetih ukrepov za zaščito prebivalstva ter gospodarstva, so po dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.