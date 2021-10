Z regato v Portorožu se začenja barkovljanski konec tedna

Slovenski del Barcolane so prvič pripravili leta 2015 s petimi jadrnicami. V naslednjih letih je udeležba rasla do 42 posadk v cilju, lani pa sta bili tako osrednja kot tudi slovenska regata zaradi slabega vremena odpovedani.

Na nedeljski regati bo zmago izpred dveh let branila slovenska jadrnica Way of Life z olimpijcem Gašperjem Vinčecem na čelu. Kot so izpostavili pri slovenski maksijadrnici, bo ta nastopila z ambiciozno posadko, a z realističnimi pričakovanji. Za zmago se bo po pričakovanjih udarila predvsem z italijanskima jadrnicama Arca in Portopiccolo. Regata v Tržaškem zalivu naj bi po zadnji vremenski napovedi potekala ob zmerni do močnejši burji, tako da se obeta jadralska poslastica.

V petek prijavljenih več kot 1600 jadrnic

Na startu slovite Barcolane je bilo v petek prijavljenih več kot 1600 jadrnic vseh velikosti, organizatorji pa jih do nedelje pričakujejo še več.

Organizator osrednje regate je jadralni klub Societa Velica di Barcola e Grignano. Gre za klub iz zdaj priobalne predmestne četrti v Trstu, nekdaj ribiške vasi Barkovlje (italijansko Barcola), v kateri so večinsko živeli Slovenci in ki je tudi dala ime regati Barcolana oziroma Barkovljanka.

Medtem bo današnja regata potekala ob novi podpori v obliki sodelovanja z nacionalno blagovno znamko I Feel Slovenia. Slovenska turistična organizacija (STO) sicer ob tem sodeluje tudi na tradicionalnem sejmu ob Barcolani v Trstu, na katerem se slovenski turistični ponudniki letos predstavljajo s šestimi razstavnimi prostori.