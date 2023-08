Z roko v roki prek humanitarnih organizacij. Kako lahko pomagate?

Slovenci smo v preteklosti že večkrat dokazali, da lahko in da znamo, ko gre zares stopiti skupaj in drug drugemu podati roko. Tako je tudi ob zgodovinskem potopu Slovenije. Sredstva za prizadete v poplavah še vedno zbira vrsta dobrodelnih organizacij. Tudi vlada priporoča, da se vsa finančna sredstva zbira prek organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim. Donacije pa se zbirajo tudi na posebnem računu državnega proračuna.

Zakaj je bolje, če osebe, ki so jih prizadele poplave, finančno pomoč prejme od humanitarnih organizacij in ne neposredno na svoj bančni račun? Vprašanje, ki si ga danes, morda tudi zaradi nezaupanja v delo tovrstnih organizacij, poraja marsikomu. A odgovor je precej enostaven in tudi logičen. Če namreč fizična oseba pomoč prejme s strani organizacije, ki ima status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, ali organizacije, ki ima status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine. Med dohodki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se ne upošteva, če je jasno naveden namen porabe sredstev.

icon-expand Sanacija v naselju v Mostah pri Komendi FOTO: Luka Kotnik

Katere dobrodelne organizacije so za prizadete v poplavah odprle račune za zbiranje prostovoljnih prispevkov in SMS-donacije? Za vas smo na enem mestu zbrali vse pomembne informacije. Slovenska filantropija Na spletni strani Slovenske filantropije lahko zainteresirani izpolnijo obrazec in se s tem vpišejo na njihov seznam. Na obrazcu lahko označijo, ali so pripravljeni pomagati z donacijami v obliki materialne pomoči ali kot prostovoljec (lahko tudi oboje). Ponudijo lahko fizično pomoč, pomoč pri prevozu ali kakšno drugo pomoč. Slovenska Karitas V Slovenski Karitas iščejo prostovoljce za čiščenje poplavljenih domov, podporo pri odpravljanju škode, ki so jo povzročila neurja in poplave ter pomoč pri zagotavljanju temeljnih potrebščin, kot so hrana in oblačila. Prav tako pa so odprli tudi račun za finančne donacije prizadetim v poplavah. Kristanova ulica 1

1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: POMOČ NEURJE

Sklic: SI 00 624 Svoj prispevek lahko darujete tudi z SMS-sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate pet evrov ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 evrov za prizadete v neurjih. Rdeči križ Slovenije Z SMS-sporočilom lahko pomagate tudi prek organizacije Rdeči križ Slovenije. S ključno besedo UJMA5 oziroma UJMA10 na številko 1919 tako darujete pet oziroma 10 evrov. Sredstva za pomoč pa lahko zainteresirani nakažejo tudi na njihov tekoči račun. Rdeči križ Slovenije

Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0123 4567 891 (odprt pri SKB Banka d. d.)

sklic: 00 96875

namen: Ujma 2023

BIC banke: SKBASI2X

koda namena: CHAR

icon-expand Pomoč Rdečega križa FOTO: Rdeči križ Slovenije

ADRA Slovenija V organizaciji ADRA Slovenija lahko osebe prispevajo z SMS-sporočilom s ključno besedo LJUDJE5 na 1919, in tako darujejo pet evrov. Večje donacije pa lahko nakažejo na njihov tekoči račun. HD ADRA Slovenija

Njegoševa 15, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0284 3026 3945 425

BIC: LJBASI2X

Referenca: SI00 2023

Namen: NEURJE 2023

Koda namena: CHAR Zveza prijateljev mladine V Zvezi prijateljev mladine pozivajo k finančnemu prispevku prek SMS-sporočila s ključno besedo ENOSRCE5 na 1919. S tem prispevate pet evrov. Pomoč pa prav tako zbirajo tudi na tekočem računu. Zveza prijateljev mladine Slovenije

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0000 3512 232

sklic: SI00 245021

koda: CHAR

namen: neurje

Veriga dobrih ljudi Prispevate lahko s poslanim SMS-sporočilom VERIGA5 na številko 1919 in tako darujete pet evrov. Večje zneske pa lahko tudi tu nakažete na tekoči račun Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Proletarska 1, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865, Addiko bank d.d.

BIC: HAABSI22

Koda namena: CHAR

Namen: pomoč prizadetim v poplavah

Sklic: SI00 750 Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica Pomoč prizadetim v poplavah lahko nakažete na:

EHO – Podpornica

Slovenska ulica 17, 9000 Murska Sobota

TRR: SI56 0249 6008 9536 543

Namen: POPLAVE 2023

Sklic: SI00 2023-8

BIC banke: LJBASI2X

Koda namena: CHAR

icon-expand Pomoč prostovoljcev v Kajakaškem centru Tacen FOTO: Miro Majcen

Humanitarček Društvo Humanitarček je objavilo SMS-gesla posameznih prostovoljnih gasilskih društev, ki jih lahko pošljete na številko 1919 za pomoč gasilcem: PGD Pesje: PESJE5 na 1919

PGD Škrilje: SKRILJE5 na 1919

PGD Vinice - Zapotok: PGDVZ5 na 1919

PGD Tržič: PGDTRZIC5 na 1919

Gasilci Novo Mesto: GASILCINM5 na 1919

PGD Stara Loka: STLOKA10 na 1919

PGD Jesenice: PGDJESENICE5 na 1919

Enota za prvo pomoč gasilske zveze Vodice: EPP5 na 1919

PGD Podgorci: PODGORCI5 na 1919

PGD Veliki kamen: CISTERNA5 na 1919

PGD Podgorje: PODGORJE5 na 1919

PGD Grosuplje: GASILCI5 na 1919

PGD Sečovlje: PGDSECOVLJE5 na 1919

PGD Most na Soči: MOST5 na 1919

PGD Trbovlje: PGDTM5 na 1919

PGD Radovljica: GASRAD5 na 1919

PGD Koprivnik: KOPRIVNIK5 na 1919 Zveza Rotary klubov Slovenije Tisti, ki bi želeli pomagati, se lahko pridružijo tudi Humanitarni akciji za pomoč prizadetim v poplavah in prispevajo sredstva s katerimi bodo pomagali prizadetim v poplavah. Prispevajo lahko z nakazilom na račun: Zveza Rotary klubov Slovenije - RI DISTRIKT 1912

Stegne 23 A, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0201 3025 7301 922

SWIFT: LJBASI2X

Koda: CHAR

Sklic: 2023-008

Namen: pomoč prizadetim v poplavah

Fundacija don Bosko Pri Fundaciji don Bosko so odprli transakcijski račun, namenjen zbiranju sredstev za pomoč prizadetim v poplavah: Ustanova Fundacija don Bosko

Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0205 8026 2282 413 (odprt pri NLB)

Sklic: SI00 201

Namen: Poplave

Koda namena: char Zveza Lions klubov Slovenije V Zvezi Lions klubov Slovenije pa zbirajo prijave tako tistih, ki pomoč potrebujejo, kot tudi tistih, ki pomoč ponujajo. Poleg naprav, zbirajo tudi finančne donacije: Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129

Prešernova cesta 10

1000 Ljubljana

TRR: SI56 0201 4001 8643 267

Pripis: ZA POPLAVE Donacije na poseben račun državnega proračuna Odprta je posebna proračunska postavka, kjer bodo zbrana darovana sredstva za odpravo posledic poplav: Podračun proračuna Republike Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972

Namen: Odprava posledic poplav

Koda namena: CHAR

Sklic za pravne osebe: 18 10995 – 7300000 – 23011223

Sklic za fizične osebe: 18 10995 – 7301006 – 23011223

Sklic za tuje vlade: 18 10995 – 7311001 – 23011123 Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o dohodnini, uveljavljajo dodatno davčno olajšavo za donacije za celoten znesek denarnih nakazil. Olajšava velja za vsa nakazila do 31. decembra 2023.