Z rolerji po zaprti ljubljanski vpadnici

Na sporedu je bil 6. Ljubljanski mednarodni maraton v hitrostnem rolanju. Na prireditvi so lahko rekreativci skupaj s tekmovalci nastopili na polmaratonski ali maratonski razdalji in se pridružili v vožnji v skupini.
42-kilometrski maraton se je začel ob 9. uri, 21-kilometrski polmaraton pa ob 11. uri. Tekmovanje je potekalo po Štajerski cesti, od rondoja pri Športnem centru Stožice do rondoja s Kranjčevo ulico.
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
Krog je dolg 2,4 km, udeleženci pa prerolajo bodisi devet krogov za polmaratonsko razdaljo (22.05 km) oziroma 17 krogov za maratonsko razdaljo (41.65 km).
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
Prireditve, ki jo organizira Rolerski klub Ljubljana, se vsako leto udeleži veliko število tekmovalcev iz tujine, saj je Ljubljanski rolerski polmaraton uvrščen tudi na seznam svetovnega spletnega koledarja rolerskih maratonov, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
Po koncu tekmovalnega dela ob 12.30 pa so se lahko na progo podale tudi družine. Ekipo sta lahko sestavljala najmanj en starš in otrok, po odhodu tekmovalcev pa so lahko uživali v rolanju v sproščenem in varnem okolju z vsemi ovinki in spusti.
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
Gledalci so lahko dogajanje opazovali z nabrežini ob stezi ali iz mostu, ki se dviguje nad cesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.