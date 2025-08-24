Svetli način
Slovenija

Z rolerji po zaprti ljubljanski vpadnici

Ljubljana, 24. 08. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 51 minutami

T.H.
3

Ob osmih zjutraj se je za ves promet zaprla Štajerska cesta na odseku od krožišča Tomačevo, ki vodi na ljubljansko obvoznico, do Kranjčeve ceste. Po obvoznih trasah so se podali tudi mestni avtobusi, saj je cesto zavzela množica na koleščkih. Vsi na rolerje, je bil slogan nedeljskega dopoldneva.

Na sporedu je bil 6. Ljubljanski mednarodni maraton v hitrostnem rolanju. Na prireditvi so lahko rekreativci skupaj s tekmovalci nastopili na polmaratonski ali maratonski razdalji in se pridružili v vožnji v skupini.

Rolerski maraton v Ljubljani
Rolerski maraton v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja

42-kilometrski maraton se je začel ob 9. uri, 21-kilometrski polmaraton pa ob 11. uri. Tekmovanje je potekalo po Štajerski cesti, od rondoja pri Športnem centru Stožice do rondoja s Kranjčevo ulico.

Krog je dolg 2,4 km, udeleženci pa prerolajo bodisi devet krogov za polmaratonsko razdaljo (22.05 km) oziroma 17 krogov za maratonsko razdaljo (41.65 km).

Prireditve, ki jo organizira Rolerski klub Ljubljana, se vsako leto udeleži veliko število tekmovalcev iz tujine, saj je Ljubljanski rolerski polmaraton uvrščen tudi na seznam svetovnega spletnega koledarja rolerskih maratonov, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Po koncu tekmovalnega dela ob 12.30 pa so se lahko na progo podale tudi družine. Ekipo sta lahko sestavljala najmanj en starš in otrok, po odhodu tekmovalcev pa so lahko uživali v rolanju v sproščenem in varnem okolju z vsemi ovinki in spusti.

Gledalci so lahko dogajanje opazovali z nabrežini ob stezi ali iz mostu, ki se dviguje nad cesto. 

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
24. 08. 2025 14.45
Že tako je pol Ljubljane neprevozne, potem pa se stalno neki kolesarska tekmovanja, triatlon tekmovanja, pa maraton v teku, pa pot ob žici, zdaj se koleščki.. Noro
ODGOVORI
0 0
Sulica 81
24. 08. 2025 14.43
dajte to narest se od lesc pa do karavank😉pa po tastari cesti nazaj😉
ODGOVORI
0 0
suleol
24. 08. 2025 14.40
ja ful dobr bravo, zaprite obv za dva dni haha
ODGOVORI
0 0
