Z rolerji po zaprti ljubljanski vpadnici

Ob osmih zjutraj se je za ves promet zaprla Štajerska cesta na odseku od krožišča Tomačevo, ki vodi na ljubljansko obvoznico, do Kranjčeve ceste. Po obvoznih trasah so se podali tudi mestni avtobusi, saj je cesto zavzela množica na koleščkih. Vsi na rolerje, je bil slogan nedeljskega dopoldneva.

Na sporedu je bil 6. Ljubljanski mednarodni maraton v hitrostnem rolanju. Na prireditvi so lahko rekreativci skupaj s tekmovalci nastopili na polmaratonski ali maratonski razdalji in se pridružili v vožnji v skupini.

42-kilometrski maraton se je začel ob 9. uri, 21-kilometrski polmaraton pa ob 11. uri. Tekmovanje je potekalo po Štajerski cesti, od rondoja pri Športnem centru Stožice do rondoja s Kranjčevo ulico.

Krog je dolg 2,4 km, udeleženci pa prerolajo bodisi devet krogov za polmaratonsko razdaljo (22.05 km) oziroma 17 krogov za maratonsko razdaljo (41.65 km).

Prireditve, ki jo organizira Rolerski klub Ljubljana, se vsako leto udeleži veliko število tekmovalcev iz tujine, saj je Ljubljanski rolerski polmaraton uvrščen tudi na seznam svetovnega spletnega koledarja rolerskih maratonov, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Po koncu tekmovalnega dela ob 12.30 pa so se lahko na progo podale tudi družine. Ekipo sta lahko sestavljala najmanj en starš in otrok, po odhodu tekmovalcev pa so lahko uživali v rolanju v sproščenem in varnem okolju z vsemi ovinki in spusti.

