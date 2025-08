Z ropotanjem loncev vlado pozivali k ukrepanju proti Izraelu

Organizatorji so pred protestom pozvali udeležence, naj s seboj prinesejo lonec in žlico, da z ropotom opozorijo na lakoto v palestinski enklavi.

"Slovenija je kot država članica ZN dolžna ukrepati kot narekuje mednarodno pravo in njegove institucije v ZN - za končanje genocida, nezakonite izraelske okupacije in apartheida. Te odgovornosti ni mogoče preložiti," so organizatorji zapisali v pozivu.

Predstavnica gibanja za pravice Palestincev in Palestink Barbara Vodopivec je naštela zahteve do vlade.

Slovenija mora po njenih besedah uvesti popoln vojaški embargo na Izrael, brez izjem, ki jih dovoljuje nedavni sklep vlade.

Zbrani so pozvali še k ustavitvi vsega gospodarskega, športnega, kulturnega in akademskega sodelovanja z Izraelom.

Želijo, da se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike, ki Izraelu očita izvajanje genocida, ter haaški skupini, ki združuje mednarodne zaveznice Palestine. Med drugim so poudarili še potrebo po ukinitvi vizumov za Palestince ter oblikovanju poti za varen prihod ljudi iz Gaze, da se bodo lahko združili s svojimi sorodniki, ki so v Sloveniji.