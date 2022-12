Z Ryan Air in Pocitnice.si prvomajske in poletne počitnice tudi do 50 % ceneje!

Rezervirajte prvomajske ali poletne počitnice v top hotelih na Cipru, Krfu ali Mallorci z letalskim prevozom Ryan Air še danes in si zagotovite neverjetne prihranke: tudi do – 50 %!

December je mesec praznovanj, druženja in zabav, a tudi popoln čas snovanja načrtov za leto, ki prihaja. Splošne prognoze sicer niso najbolj optimistične, zato pa je treba ujeti vsako odlično priložnost, ki se nam ponudi. Še posebej, ko gre za počitnice! V turistični agenciji Počitnice.si so pripravili ekskluzivne pakete počitnic za destinacije Krf, Južni Ciper in Mallorca, ki so v posebni akcijski ponudbi sedaj na voljo po neverjetnih cenah – tudi do 50 % ceneje!

Na prvomajske ali poletne počitnice na Krf, Južni Ciper ali Mallorco za pol cene ! Izkoristite neverjetno ponudbo turistične agencije Počitnice.si, ki zajema letalski prevoz z družbo Ryan Air ter namestitev na izbrani destinaciji v kakovostnem hotelu ali apartmaju 3* in 4* s polpenzionom ali all inclusive ponudbo. A pohitite, izjemna ponudba traja samo do 31. 1. ! Za več informacij in rezervacije obiščite spletno stran, Pocitnice.si, pišite na info@pocitnice.si , pokličite 01/ 280 30 00 ali pa se oglasite v poslovalnici Turistične agencije Počitnice.si v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Rezervirajte zdaj in si zagotovite top počitnice po ekstremno ugodni ceni! Pri načrtovanju počitnic se ljudje v osnovi delimo na dve skupini: nekateri se odpravijo v turistično agencijo in v standardni ponudbi izberejo destinacijo ter paket, ki jim je najbolj pisan na kožo in znotraj katerega agencija poskrbi tako za čarterski prevoz kot za namestitev in vse transferje. Drugi se 'misije dopust' lotijo bolj samostojno in dodobra prerešetajo svetovni splet, da bi našli ustrezno namestitev na željeni destinaciji ter nato še najugodnejši redni letalski prevoz do tja. Ali obratno. In ker iskanje popolne kombinacije prevoza ter namestitve zahteva ogromno brskanja in primerjanja po različnih spletnih straneh ter vzame veliko dragocenega časa, ki ga večina nima, so v turistični agenciji Počitnice.si opravili delo namesto vas ter sestavili neverjetno ugodne počitniške pakete nastanitev v najbolje ocenjenih hotelih in apartmajih 3* in 4* na Krfu, Cipru ter Mallorci z vključenim letalskim prevozom z družbo Ryan Air. V tej izjemni ponudbi si lahko prvomajske ali poletne počitnice tako zagotovite tudi do 50 % ugodneje!

Samo v turistični agenciji Počitnice.si vam torej nudijo vse v enem paketu: letalski prevoz in nastanitev v izbranem hotelu ali apartmaju 3* ali 4* na otokih Krf, Južni Ciper in Mallorca. A pozor, posebne akcijske cene veljajo le za rezervacije do 31.1. ! Že iz splošne prakse je namreč znano, da je pomembno počitnice rezervirati čim prej, saj se cene dnevno spreminjajo glede na število prodanih sedežev na letalih. Bolj, kot je letalo polno, višje so cene, zato se vam splača pohiteti in izkoristiti to neverjetno ponudbo turistične agencije Počitnice.si. Zakaj izbrati paketno ponudbo na Počitnice.si? Seveda lahko tudi sami poiščete nabor najboljših ter najugodnejših hotelov na omenjenih destinacijah ter jih pokombinirate z izbranimi leti letalskega ponudnika Ryan Air, a vas to, kot že omenjeno, stane kar precej časa, ob tem pa povsem sami nosite tudi breme tveganja morebitne prestavitve ali odpovedi leta.

icon-expand Počitnice FOTO: Arhiv ponudnika

V kolikor rezervacijo opravite sami, boste v primeru odpovedi leta imeli opravka s kar nekaj telefonskimi klici ter obilico birokracije, če boste želeli, da vam povrnejo stroške letalske vozovnice. V kolikor pa počitnice z letalsko družbo Ryan Air rezervirate pri Počitnice.si, vam v primeru odpovedi leta turistična agnecija zagotavlja vračilo celotne kupnine v vsega 7 dneh ! Ob tem lahko paketu dodate še zavarovanje za primer odpovedi zaradi bolezni, ki znaša 5% kupinine, in ste tako zavarovani z vračilom kupnine tudi v primeru, da zaradi bolezni ne morete na pot. Poleg tega vam pri Počitnice.si željenih počitnic ni treba plačati takoj! Ob rezervaciji poravnate zgolj 30 % akontacije , preostali znesek pa lahko plačate do 14 dni pred odhodom. Če torej znaša cena paketa prvomajskih počitnic 800 evrov, se to morda sliši veliko, a če upoštevate, da ob rezervaciji plačate vsega 240 evrov, je ta druga cena veliko bolj prijazna za uho – pa tudi za denarnico, seveda. Preostalo kupnino lahko plačate po delih, ali pa v celoti, 14 dni pred odhodom. Zakaj na počitnice na Krf, Ciper in Mallorco? Na Južni Ciper lahko z letalsko družbo Ryan Air tako za prvi maj kot v času poletnih počitnic poletite iz Zagreba. Po pristanku na letališču Paphos je najbolje najeti avtomobil, v udobju katerega lahko biser sredi Sredozemlja raziščete po dolgem in počez. Morje na Cipru je povsod zelo čisto, zaradi vetra je Ciper primeren tudi za deskarje in kajtarje. Plaže variirajo od zlato peščenih, do proda in drobnega kamenja ter skal. A Ciper lahko ponudi veliko več kot zgolj sonce, morje in lepe plaže. Njegova naravna bogastva, neokrnjena narava, prijazni ljudje, odlična kulinarika in burna zgodovinaso so vsekakor vredni večkratnih obiskov v vseh letnih časih.

