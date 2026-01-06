Z ukradeno identiteto infektologinje prodajajo zdravila za inkontinenco

Zdravniška zbornica Slovenije opozarja, da se na spletu znova pojavljajo lažna oglasna sporočila. Spletni goljufi pri tem zlorabljajo identiteto zdravnikov in njihove fotografije ter z izmišljenimi intervjuji zavajajoče oglašujejo različne izdelke. Nedavno se je to zgodilo infektologinji Mojci Matičič, ki jo v videoposnetku lažno predstavljajo kot ginekologinjo, ki se ukvarja z inkontinenco. "Opozarjamo, da ne eno ne drugo ne drži. Prav tako prof. dr. Matičič ne prodaja oziroma ne reklamira zdravil, prehranskih dopolnil ali naravnih metod za zdravljenje inkontinence," so poudarili v Zdravniški zbornici.

Ukradena identiteta Mojce Matičič FOTO: Zdravniška zbornica Slovenije

Kot so pojasnili, goljufi uporabljajo dinamično spreminjanje URL-jev in rotacijo povezav, pri čemer se spletni naslovi nenehno spreminjajo, zavajajoča vsebina pa ostaja. Na ta način se izogibajo zaznavi in odstranitvi. Tako že dlje časa zlorabljajo tudi identiteto kirurga na Onkološkem inštitutu Erika Breclja in z lažnim imenom in fotografijami oglašujejo domnevno zdravilo za "čiščenje krvi". Tudi tu opozarjajo, da Brecelj ne prodaja oziroma ne reklamira zdravil, prehranskih dopolnil ali naravnih metod za čiščenje žil.