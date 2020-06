Z ultravijolično svetlobo razkužili OŠ Selnica ob Dravi

Metodo razkuževanj, ki se že vrsto let uporablja v bolnišnicah in laboratorijih, bodo zdaj lahko uporabili tudi v drugih ustanovah. Prva je bila na vrsti Osnovna šola Selnica ob Dravi, kjer so predstavili inovativno rešitev za razkuževanje prostorov. Gre za postopek z ultravijolično svetlobo UV-C, ki omogoča popolno odstranitev bakterij, plesni, spor, virusov in tudi novega koronavirusa.