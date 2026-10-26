Slovenija
Z uradom do poenostavljanja postopkov in zmanjševanja birokracije
Motorka po zgledu argentinskega predsednika Mileia ali DOGE po Muskovem zgledu? Tudi slovenska vlada se loteva boja z birokracijo. Ustanovila je nov urad za decentralizacijo in debirokratizacijo, ki naj bi pomagal poenostaviti postopke in odpraviti odvečne administrativne ovire. In odzivi?
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