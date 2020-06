V Sloveniji ustanovili nov kraj. S tem želijo spodbuditi razvoj

Najmanj 10 stavb in ime, ki ga nima še noben kraj - to sta dva od pogojev za ustanovitev novega naselja pri nas. V zadnjih desetih letih je v Sloveniji nastalo devet novih naselij, deseto pa naj bi bilo, kot si želijo v občini Gorje, naselje Zatrnik. Domačini bi radi s tem spodbudili razvoj, tudi turistični, so pa z nastankom naselja povezani tudi določeni stroški.

Del naselja Krnica, ki zaobjema 49 stavb, med katerimi sta tudi dve gostilni in zapuščeno smučišče bo kmalu postalo novo naselje Zatrnik. Ime, ki ga sicer domačini za ta konec, kjer živi 39 stalno ter 6 začasno prijavljenih oseb, uporabljajo že od nekdaj. "Nihče ne bo rekel, grem v Krnico, ampak bo vsak rekel, grem na Zatrnik, če se bo seveda odpravil k nam," je povedal pobudnik nastanka ZatrnikaAnže Urevc. Poleg Urevca je pobudnik novega kraja tudi nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, ki je bil na Zatrniku najprej vikendaš, zdaj pa ima tam stalno prebivališče. "25 hiš na Zatrniku še vedno nima pitne vode, celoten Zatrnik nima komunalne čistilne naprave, ena hiša nima dostopa do elektrike. Skratka, naselje bo omogočilo postavitev temeljne infrastrukture za normalno bivanje," je povedal Zalar. Obuditi nameravajo tudi tamkajšnje nekdaj znano smučišče Zatrnik. Lani so ustanovili družbo RTC Zatrnik, njen direktor pa je prav nekdanji minister. icon-expand Nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar je eden od pobudnikov za nastanek kraja. FOTO: Miro Majcen Nastanki novih naselij pri nas niso pogosti, pravijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, pa tudi postopki niso ravno preprosti. Najprej morajo izdelati elaborat. "Se dogovorimo, kje bodo meje naselja in istočasno izdamo tudi mnenje, če je vse v skladu z zakonodajo. To pomeni, da novo naselje ne preseka kakega drugega naselja," je razložil Bojan Pirc z Geodetske uprave. Število prebivalcev ni pomembno, mora pa imeti naselje vsaj 10 stavb. Pogoj je tudi glede imena. Naselje s predlaganim imenom v Sloveniji namreč ne sme že obstajati. Pozitivno mnenje Geodetske uprave nato obravnava Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, ki je telo vlade, šele nato sme občina sprejeti odlok o naselju."Tukaj ni šlo za podvojitev imena. Zatrnik je eno ime v Sloveniji," je povedal župan občine Gorje Peter Torkar, ki pričakuje, da bodo gorjanski občinski svetniki dokončno potrdili ustanovitev Zatrnika na julijski seji. Nato bo šla zadeva nazaj na Geodetsko upravo, kjer bodo preoštevilčili hišne številke. "Občinski svet je odločil, da bo občina financirala hišne številke. Gre za strošek od 15 do 20 evrov na eno hišo,"je povedal Torkar. Stroške spremembe naslova na osebnih dokumentih pa si bodo morali na Zatrniku kriti sami.