Erjavec se vrača na politični parket. Kdo vse bo v njegovi novi stranki?

Karl Erjavec, izkušen politik, večkratni minister in dolgoletni prvi obraz DeSUS, je trenutno edini kandidat za predsednika nove stranke, ki jo, kot pravi, snuje s somišljeniki.

Kdo vse je med njimi, bo bolj jasno danes, ko bodo ustanovni člani volili tudi druge organe stranke. Slednja bo imela poleg predsednika še dva podpredsednika, izvršni odbor, svet stranke in nadzorni odbor.

Erjavec je sicer doslej med političnimi sopotniki pri ustanavljanju nove stranke med drugim našteval nekdanjega generalnega direktorja in nekdanjega gospodarskega ministra Metoda Dragonjo, nekdanjega ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja, nekdanjo generalno sekretarko vlade Mira Cerarja in nekdanjo pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič, nekdanjega veleposlanika pri OZN in nekdanjega državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Andreja Logarja, veleposlanika in nekdanjega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Milana Jazbeca, nekdanjo ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen ter nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca.

Program stranke bo po Erjavčevih besedah zelo konkreten do nekaterih družbenih in političnih vprašanj, temeljil pa bo na štirih stebrih, in sicer upokojenci, zdravstvo in šolstvo, varnost in migracije, gospodarstvo ter podnebna politika.

Do volitev se bodo tudi javno opredeljevali glede aktualnih političnih vprašanj, nekatera bo Erjavec izpostavil že v današnjem nagovoru ustanovnim članom stranke. Po kongresu pa bo med prioritetnimi nalogami tudi krepitev strankinega terena.