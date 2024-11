Z ustanovnim kongresom bo zaživela Logarjeva stranka

V stranki bodo nagovarjali vse, ki so utrujeni od političnih spopadov in hočejo konkretne ukrepe, je pred kongresom dejal Anže Logar.

Programske prioritete so strnili v pet točk, ki bodo po Logarjevi oceni ključne v prihodnjih dveh mandatih. To so varnost, sodobna družba, ugodno gospodarsko okolje, zdravstvo in boj proti korupciji.

"Prihodnost je odločitev nas samih. Ali želimo nadaljevati po poti, kot jo spremljamo sedaj, ali pa imamo pred seboj uspešno Slovenijo. Bližnjic ni, Demokrati bomo naredili vse, kar zmoremo," pred kongresom obljublja Logar.