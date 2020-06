Z ustavno presojo želijo zavarovati zeleno Slovenijo

Tako v stranki Zeleni Slovenije kot v Stranki mladih – Zeleni Evrope so prepričani, da je zakon v nasprotju z 72. členom ustave, v katerem je med drugim zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.

V pobudi za oceno ustavnosti bodo zato kot razlog, s katerim utemeljujejo neskladje, navedli, da nevladne organizacije niso zgolj množične organizacije, temveč tudi organizacije, ki združujejo manjše število strokovnjakov z dotičnega področja. "Spremembe zakona, ki omejujejo nevladne organizacije, so bile očitno predlagane z razlogom, da se jih izključi iz soodločanja," so kritični.

Spremembe zakona o ohranjanju narave je ministrstvo za okolje v postopek poslalo z namenom uskladiti slovensko zakonodajo z evropskimi predpisi, a se je vanj prek dopolnila SNS dodal še namen zaostriti pogoje za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in imajo tako pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih. To dopolnilo so sicer nekoliko omilili z amandmajema SMC in koalicije.

Po njihovih navedbah so sporne točke od dve do štiri. Točka dve določa množičnost kot pogoj za pridobitev oziroma ohranitev statusa. "Pogoj je absolutno nesorazmeren, saj množičnost ne narekuje strokovnosti, v določenih primerih pa lahko celo negativno vpliva na strokovnost organizacije, še posebej če društvo združuje strokovnjake, ki jih je v Sloveniji zgolj nekaj in bi s članstvom nad 50 oseb postali manjšina v društvu," so navedli.

Točka štiri medtem omejuje ustanove s finančnimi oziroma materialnimi sredstvi v višini najmanj 10.000 evrov,"kar je popolnoma nesmiselno in v ničemer ne odraža strokovnosti in upravičenosti takšne ustanove za delovanje v javnem interesu".

Dodatno je treba, tako Zeleni Slovenije in Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope, upoštevati dejstvo, da je ministrstvo za okolje in prostor tisto, ki odloča o statusu, in sicer na osnovi njihovega preteklega delovanja in načrtovanega delovanja v prihodnje. Organizacije, ki imajo status v javnem interesu, so tako že prestale preverjanje ministrstva.

V tej luči od ustavnega sodišča pričakujejo razveljavitev celotnega tretjega in posledično četrtega člena zakona.