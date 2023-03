Z ustreznimi plačami do dostojnega življenja in bivanja

Stopnja tveganja revščine se je v Sloveniji v zadnjih letih povišala, na kar je vplivala tudi situacija ob epidemiji korona virusa. Tako je bila stopnja tveganja revščine leta 2022 12,1% in se je v primerjavi z letom prej zvišala za 0,4 odstotne točke. Prag tveganja revščine je bil za leto 2022 postavljen na 827 evrov mesečno. Zaskrbljujoče je, da je z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo približno 252.000 prebivalcev Slovenije. To je dejansko minimum, za katerega se šteje, da ga oseba potrebuje za golo preživetje.

Če želimo, da plače vsaj nekoliko presežejo prag tveganja revščine, je morala biti torej neto plača leta 2022 nad 827 evri. To področje v Sloveniji ureja Zakon o minimalni plači, ki je podlaga za določanje minimalne plače. Vsako leto se jo določi na začetku leta ob upoštevanju kazalnikov, kot je tveganje revščine in inflacija. Od prvega januarja letošnjega leta minimalna plača znaša 1.203,36 evrov bruto, kar je 914,55 neto.

Samo višje plače lahko dohajajo podražitve in draginjo

Upravičenost dviga minimalne plače izhaja tudi iz podražitev, ki pestijo skorajda ves svet in se odražajo na številnih izdelkih in storitvah. Opazimo lahko, da so največje podražitve doživela področja gospodinjskih izdatkov, kot so hrana in pijača ter obleke in obutev. Močno pa se dražijo tudi storitve, denimo ogrevanje ali javne storitve, kot je vrtec za predšolske otroke. V Sloveniji so se hrana in pijača ter obleka in obutev glede na povprečje EU sicer podražili nekoliko manj kot v številnih drugih državah, a vendarle dosegajo kar štiri petine povprečnih podražitev drugih držav v EU. Približno enak nivo podražitev beležimo pri skupni rasti cen energije, pohištva, gospodinjskih aparatov in elektronike.

Dejanske cene v Sloveniji pa so se glede na cene iz leta poprej ponekod zvišale tudi za več kot dvakrat. Cene elektrike so višje za 110 odstotkov, zemeljskega plina pa za 120 odstotkov. Ker to pomeni vedno večjo obremenitev proračunov gospodinjstev, je nujno, da podražitvam sledijo tudi plače. Rast plač mora torej slediti rasti cen in življenjskih stroškov, pa najsi gre za minimalne plače ali plače, višje od minimalne.