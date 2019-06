Vlada za uvedbo enotne embalaže za tobačne izdelke z letom 2020

Vlada pa je na današnji seji podprla mnenje o predlogu spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki sta ga pripravila ministrstvi za zdravje in finance. Predlagani odlog uveljavitve enotne embalaže bi namreč pomenil rušenje celovitega nabora ukrepov, ki so že uveljavljeni in pri mladostnikih ter mladih odraslih že kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja, je razvidno iz sporočila po seji vlade.

Po navedbah predlagateljev je Slovenija v tem ukrepu osamljena. Opozarjajo tudi, da enotna embalaža ne zmanjšuje uporabe tobaka, povečuje pa uporabo ponarejenih izdelkov, tihotapstvo in zmanjšuje trošarinske prihodke. Opozorili so na morebitno zmanjšanje prihodkov iz prodaje tobačnih izdelkov v obmejnih in tranzitnih prodajalnah.

Prav tako po oceni vlade ni ustrezen del predloga, ki določa uvedbo tobačnega sklada. Sredstva za preventivne aktivnosti s ciljem krepitve zdravja in preprečevanja dejavnikov tveganja za najpogostejše kronične nenalezljive bolezni so v proračunu že zagotovljena, tudi za področje preprečevanja uporabe in zmanjševanja posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, v okvirni višini 800.000 evrov na letni ravni.

"Z uvedbo enotne embalaže zmanjšujemo privlačnost tobačnih izdelkov, predvsem med mladostniki in ženskami, izboljšujemo učinkovitost zdravstvenih opozoril na embalaži ter omejujemo možnosti za zavajanje potrošnikov z uporabo različnih oznak, barv in materialov pri izdelavi embalaže tobačnih izdelkov," so še zapisali.

Embalaža je namreč, zaradi vse večjih omejitev oglaševanja tobačnih izdelkov, postala pomemben del marketinške strategije tobačne industrije in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem ter potrošnikom. Z uvedbo enotne embalaže želijo zaščititi predvsem otroke in mladostnike, ki so še posebej dovzetni za različne promocijske in oglaševalske aktivnosti tobačne industrije.

Na vladi so še spomnili, da je k zavrnitvi predloga za odlog in uveljavitvi enotne embalaže pozvala tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

NIJZ: Nepotreben zamik bo imel škodljive posledice za zdravje prebivalcev Slovenije

Predlog triletnega zamika enotne embalaže nima ustrezne podlage niti razlogov; nepotreben zamik bo imel škodljive posledice za zdravje prebivalcev Slovenije. Zato so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik pozvali poslance, da predloga sprememb zakona za triletni zamik uvedbe enotne embalaže ne podprejo.

Zapisali so, da se je enotna embalaža izkazala za učinkovit javnozdravstveni ukrep, in kot primer navedli Avstralijo, ki je kot prva na svetu uvedla podobni ukrep, delež kadilcev pa se je "statistično značilno zmanjšal". Na drugi strani pa niso zabeležili, da bi se povečal obseg nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki.