Preverili, ali so pripravljeni na požar v skladišču nevarnih odpadkov

Kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje je organizirala vajo v Industrijski coni Laze, kjer okoliški prebivalci zaradi predelave nevarnih odpadkov že leta opozarjajo na nevarnost ekološke katastrofe. Preverili so pripravljenost za ukrepanje ob požaru in nesreči z nevarno snovjo ter množični dekontaminaciji.

Vajo, poimenovano Nevsnov Ekol 2019, so izvedli ob predpostavki, da je zaradi večje okvare transformatorske postaje Laze tamkajšnja industrijska cona ostala brez električne energije. Zaradi napake pri polnjenju viličarja pride do požara na njem, ogenj pa se širi proti ostrešju objekta in srednjemu delo poslovne stavbe podjetja Ekol, kjer je skladišče nevarnih odpadkov. Regijski center o požaru obvesti eden izmed zaposlenih, saj požarna centrala in s tem avtomatsko javljanje požara nista delovala. Med vožnjo gasilcev na kraj dogodka pride zaradi pregretosti sistema za rezanje do silovite eksplozije. Ob tem se poruši regalno skladišče, kjer so nevarni odpadki, v skladišču pa ostane ujetih sedem oseb. Takoj steče evakuacija vseh zaposlenih, ki pa se zaradi podrtega stopnišča ne morejo evakuirati. Tako v objektu ostane ujetih 24 oseb. Še štiri osebe pa ostanejo ujete pod viličarjem in kontejnerjem, saj ob umikanju vrednih stvari viličar zapelje v servisni kanal mehanične delavnice in se prevrne.

FOTO: Aljoša Kravanja

Cilji vaje so bili uriti vodenje aktivnosti ob požaru in nesreči z nevarno snovjo, preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev iz načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah, preveriti koordinacijo, organiziranje in ukrepanje enot, preveriti operativno usposobljenost in pripravljenost ter na podlagi pridobljenih izkušenj dopolniti načrte zaščite in reševanja za tovrstne nezgode.

Vaja, ki je potekala med 11. in 15. uro, je bila zaprta za širšo javnost, organizatorji pa so na ogled vaje povabili svete krajevnih skupnosti, mestne svetnike, najbližje občane in civilno iniciativo. Območje Laz ni bilo prevozno, zaprto pa je bilo tudi za pešce.