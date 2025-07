Hekerji z vdori v poslovno komunikacijo letos pokradli že pol milijona evrov

" Gre za kibernetski napad, ki se začne z vdorom v elektronski predal enega od zaposlenih. Napadalci nekaj časa spremljajo komunikacijo in tako pridobijo podatke o poslovnih partnerjih in o načinu poslovanja. Ko si podjetje s svojim poslovnim partnerjem začne izmenjevati fakture, prestrežejo elektronsko sporočilo in na fakturi spremenijo številko bančnega računa, " so opisali.

Kot so opozorili, spremenjeno sporočilo pogosto ne vsebuje sumljivih znakov, da bi prejemnik lahko zaznal prevaro. Zato so po njihovih navedbah ti napadi praviloma uspešni, zneski oškodovanj pa zelo visoki. Ko je denar nakazan, se hitro preusmeri na račun denarne mule, sled za denarjem pa se izgubi, so poudarili.

Po izkušnjah SI-CERT so primarne tarče predvsem zaposleni v računovodstvu, finančnih oddelkih in poslovni sekretarji. "Pomembno je, da ti preverjajo elektronske naslove poslovnih partnerjev, če so morebiti spremenjeni. Prav tako naj v nastavitvah elektronskih predalov preverjajo, ali se njihova pošta preusmerja na drug, neznan elektronski naslov. V podjetju naj bo tudi vzpostavljen notranji postopek potrjevanja nakazil, še posebej za mednarodna nakazila in večje zneske," svetujejo.

Ker je prvi korak napadalcev pridobitev dostopa do elektronske pošte, je po njihovih navedbah pomembno, da so zaposleni deležni ustreznega izobraževanja o prepoznavanju phishing napadov. Na udaru napadalcev so predvsem mala in srednja velika podjetja, saj si ta velikokrat težko privoščijo zadostna sredstva za tehnično zaščito in izobraževanje zaposlenih. SI-CERT v ta namen zaposlenim v vseh podjetjih omogoča opravljanje brezplačnega spletnega tečaja o kibernetski varnosti Varni v pisarni, so spomnili.