Več kot 30 tisoč podpisov za ureditev razmer otrok iz težavnih okolij

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin so z dobrimi 31 tisoč podpisi v parlamentarni postopek vložili predloge sprememb zakonov za reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij. Med drugim predlagajo, da bi se otroški dodatek za otroke, ki po osnovni šoli ne nadaljujejo šolanja, znižal za tretjino. Družinam, ki bi po oceni Centra za socialno delo zlorabile socialno pomoč, bi to lahko celo vzeli. Pri opravljanju vozniškega izpita pa bi moral imeti kandidat opravljen vsaj sedmi razred osnovne šole. Njihove predloge sicer spremljajo kritike, da so namenjeni predvsem reševanju problematik v romskih naseljih.

Če se v Ljubljani in po večjih mestih navzoče problematike ne občuti tako izrazito, pa se ji v Občini Semič tako rekoč ne morejo izogniti. Kot pojasnjuje tamkajšnja županja Polona Kambič, s tem dnevno živijo in si v ta namen želijo zmanjšati nastale težave. "Upam, da poslanke in poslanci naredijo svojo nalogo, mi smo svoje naredili," med drugim poziva Kambičeva. Da predlogi sprememb zakonov za reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij spadajo med ustavna določila v naši državi, se strinja tudi župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni. "Verjamem, da bo veliko izgovorov, tako kot jih je bilo že v zadnjih 30 letih," meni Macedoni ob tem dodaja naslednje: "Tukaj govorimo, da je celotna slovenska politika padla na izpitu in da je treba nekaj narediti. Besede na žalost ne delujejo, treba je z dejanji in rešitvami."