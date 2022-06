Z vetrom in soncem do zanesljive oskrbe z energijo

Z reševanjem aktualne energetske krize se evropske države ukvarjajo na različnih nivojih, pomemben prispevek pa prinaša proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije . Ta hkrati dolgoročno krepi energetsko samooskrbo gospodinjstev, gospodarstva in celo države. V Petrolu bodo zato do leta 2025 za zeleni prehod namenili kar tretjino skupnega investicijskega potenciala.

Zanesljiv partner že 75 let

Kljub aktualnih izzivom se področje energetike razvija v zeleni smeri. Petrol, kot stabilen partner in dobavitelj energije že 75 let, tudi v zahtevnejših časih skrbi za zanesljivo oskrbo z energijo za vse segmente in se spreminja z duhom časa, tudi z gradnjo lastnih elektrarn za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije. Še več, zavezali so se prehodu v nizkoogljično prihodnost in energetski tranziciji, zato načrtujejo do leta 2025 zgraditi več proizvodnih objektov energije iz obnovljivih virov, skupne planirane moči 164 MW.

Z mislijo na jutri

Povečanje deleža obnovljivih virov energije je že nekaj časa na EU agendi, saj pomembno prispeva k zmanjšanju emisij CO2, zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in povečuje energetsko varnost. V Petrolu razvijajo celovite energetske rešitve , s katerimi partnerjem omogočajo nižjo rabo energije, obenem pa s pomočjo obnovljivih virov energije tudi prispevajo k večji energetski samooskrbi in k večji energetski neodvisnosti Slovenije in tudi Evrope.

Vključevanje obnovljivih virov v elektroenergetski sistem, zniževanje ogljičnega odtisa in ukrepi za energetsko učinkovitost na vseh segmentih so pomembna gonila energetske transformacije. Poleg tega pa v Petrolu opažajo vzpodbuden trend, da je vse večjemu številu uporabnikov pomembno, kakšen je vir energije, ki napaja njihova gospodinjstva, električni avtomobil ali njihov posel.

Ne le vetrne, tudi sončne elektrarne

V okviru skupine Petrol trenutno obratujeta že dve vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami na Hrvaškem, od katerih so najnovejše polje vetrnih elektrarn Ljubač uradno otvorili pred kratkim. Gre za prvi Petrolov projekt, ki je bil v celoti izveden brez finančnih podpor ali subvencij. Njegovih devet vetrnih elektrarn s 96 GWh proizvedene elektrike na leto zadostuje za 30.000 povprečnih gospodinjstev. Skupaj s prvim vetrnim poljem Glunča tako zagotavljajo nizkoogljično elektriko, ki zadostuje potrebam 45.000 gospodinjstev.