Kakšno je skrivno življenje medveda?

Strokovnjaki so življenje najbolj nevarne zveri v Sloveniji prvič preverili v praksi. Krpanu, mrcini z okolice Postojne, so namestili posebno video ovratnico in ga mesec dni spremljali. Ugotovili so, da medved večino svojega časa porabi za iskanje hrane, najraje pa ima žuželke, maline in kakšen kos mrhovine.