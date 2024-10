Z vinom zbrali več kot 100.000 evrov

Prva klasifikacija vinskih leg na območju goriške in gradiške grofije je bila narejena že v času Marije Terezije. Vinske lege so glede na odličnost razdelili leta 1787, v Franciji so to storili šele 80 let kasneje. Območje današnjih Brd, Collia, Ogleja, Isonza, Krasa in Vipavske doline je tako prvo klasificirano vinsko področje na svetu. Na dobrodelni dražbi vin s tega področja pa so letos zbrali rekorden znesek.