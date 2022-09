Z vlakom se lahko danes po Sloveniji peljete zastonj

V številnih slovenskih občinah so poskušali trajnostno mobilnost z različnimi dogodki in programi približati tako mlajšim kot starejšim organizacijam. Pripravili so vse od kolesarskih izletov, vodenih peš ogledov, predstavitev lokalnih športnih in drugih društev ter delavnic varne uporabe skirojev, vrtci in šole so najmlajše spodbujali k hoji z igrami, nekatere učence sta do šole pospremila Pešbus in Bicivlak.

Številne aktivnosti so pripravili tudi v prestolnici, današnji dan brez avtomobila bodo pospremili z brezplačno uporabo avtobusov Ljubljanskega potniškega promet in parkiranjem na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. V centru mesta bodo predstavili avtobus na vodik, ki že testno vozi po Ljubljani. Za motorni promet bodo zaprte tudi nekatere ulice in ceste. Cestne zapore zaradi dneva brez avtomobila med drugim načrtujejo tudi v Celju.

Brezplačen bo danes tudi železniški potniški promet. Kot je v ponedeljek poudarila državna sekretarka na infrastrukturnem ministrstvu Alenka Bratušek, želijo na ta način ljudi prepričati in jim pokazati, da se z uporabo javnega prevoza da priti skozi dan, skozi vse obveznosti, ki jih imamo.

Evropski teden mobilnosti, ki je osrednja kampanja Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega mestnega prevoza, so letos zaznamovali tudi v približno 3000 mestih v več kot 40 državah.