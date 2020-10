Z vlečnim drogom, pritrjenim z lepilnim trakom "šlepala" kombi

Ljubljanski prometni policisti so v noči iz ponedeljka na torek na štajerski avtocesti kontrolirali kombinirano vozilo z nameščenimi poljskimi registrskimi tablicami, ki je vleklo drugo, okvarjeno kombinirano vozilo z ukrajinskimi tablicami. Vozili sta bili ustavljeni, ker je vleka pokvarjenega vozila na avtocesti dovoljena le do najbližjega izvoza z avtoceste. Pri kontroli so policisti ugotovili, da sta vozili imeli drog za vlečenje pritrjen kar na vlečno kljuko, na drugi strani pa ojačanega z lepilnim trakom.

Obe vozili, ki bi lahko skupaj s tovorom tehtali le do 3500 kg so stehtali in ugotovili, da skupna teža presega kar 9000 kg, saj je eno vozilo tehtalo 4140 kg, drugo pa kar 5320 kg. Policisti so vozili nemudoma izločili iz prometa, voznika pa sta dobila 2240 evrov kazni, ki sta jo na kraju tudi poravnala.