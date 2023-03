Z vrha stranke upokojencev odstopil Ljubo Jasnič

Na današnji seji sveta Desus je Ljubo Jasnič odstopil z mesta predsednika stranke DeSUS, poroča N1. Kot je pojasnil, so razlogi za to radi zdravstveni in osebni, kaplja čez rob pa so bili očitki, ki so nanj leteli v zadnjem času, med drugim tudi na račun prodaje strankine nepremičnine v središču Ljubljane. Zagotovil je, da iz stranke ni odnesel "niti centa" in da ne bo dovolil, da bi ga prikazovali kot "največjo barabo".

Spomnimo, decembra lani je Jasnič je napovedal, da na kongresu stranke DeSUS, ki bi moral biti ta mesec, ne bo kandidiral, ker meni, da morajo stranko prevzeti "mlajše sile". Po njegovem mnenju bi stranka tudi morala zamenjati ime, saj bi tako lahko spet postala zanimiva za upokojence. Jasnič je zatrdil tudi, da bo stranko svojemu nasledniku predal v dobrem finančnem stanju, saj so prodali 200 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Kersnikovi 6 v Ljubljani in s tem pokrili dolgove. Koliko so iztržili, pa ni želel razkriti. "Ni bilo druge poti kot prodati nepremičnino. Stranka DeSUS je s tem prosta vseh bremen in ostalo je še dovolj denarja za preživetje do naslednjih volitev," je dejal.

Po informacijah N1 naj bi odstopil tudi generalni sekretar stranke Bojan Potočnik.

Začasni predsednik stranke naj bi zdaj postal Anton Rifelj iz Mozirja, začasni podpredsedniki pa Drago Kocbek, Milena Vrenčur in Silvo Grdešič. Strankin kongres naj bi bil po informacijah N1 aprila, ko naj bi legitimirali danes postavljeno začasno vodstvo, januarja prihodnje leto pa bo sledil redni kongres.