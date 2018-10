Z vrhunsko hrano so se lotili premagovanja političnih sporov

Slovenski in hrvaški kulinarični mojstri in vinarji so se z vrhunsko hrano in izbrano kapljico lotili premagovanja političnih sporov med državama. Prepričani so namreč, da sosednji državi le kot enotna destinacija lahko konkurirata v svetu turizma in kulinarike. V desethodnem meniju so predstavili najboljše jedi, ki jih državi premoreta.