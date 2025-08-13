Svetli način
Slovenija

Vroče in suho vreme gre solinarjem na roko

Sečovlje, 13. 08. 2025 19.17 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
Jaka Vran
Komentarji
1

V Sečoveljskih solinah te dni delajo s polno paro, na dan pridelajo tudi po petdeset ton soli. Če je bil julij do solinarjev zaradi pogostega deževja neprizanesljiv, imajo zdaj takorekoč idealne razmere: veliko sonca, suh zrak in konstanten veter. Vsako jutro tako žanjejo sol in jo zbirajo na kup, upajo, da je bodo do konca sezone, ki bi se lahko raztegnila pozno v september, nabrali kar 1000 ton.

soline vreme sol poletje sečovlje
mackon08
14. 08. 2025 11.19
Rabijo še 4 solinarje, lenuhov na zavodu pa ogromno.
