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Z vročinskimi valovi poraba sladoleda narašča, v Ajdovščini pa se jim smeji

Ajdovščina, 19. 07. 2026 09.29 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Leone sladoled

Tretjo nedeljo v juliju praznujemo svetovni dan sladoleda. V Sloveniji se je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije predlani s proizvodnjo sladoleda ukvarjalo 62 podjetij. Čeravno Slovenci še vedno najpogosteje posežemo po nostalgični banjici, ki nas v mladost popelje z okusom jagode, vanilije in čokolade, pa se največji igralec na domačem sladolednem trgu že 35 let kali v Ajdovščini.

Andrej Slokar je v domači garaži tedaj začel uresničevati svoje sanje in postavil drugačno filozofijo v proizvodnji sladoleda. "Ker nisem imel ne krav ne mleka, sem vedel, da moramo začeti delati drugačen sladoled," se Slokar spominja začetkov.

Filozofija biti drugačen, inovativen podjetje Incom pelje vsa leta uspešno naprej. Danes skupina Incom zaposluje 1300 delavcev, med njimi zaenkrat še ostaja približno 300 sezonskih delavcev, letno proizvedejo 65 milijonov litrov sladoleda oziroma dnevno z njim napolnijo 900 palet. "Iz Ajdovščine dnevno odpremimo do 40 večjih tovornjakov, ki sladolede razvažajo širom Evrope," pojasni direktor komerciale Matija Šinigoj.

Kar 95 odstotkov ga izvozijo, večinoma v Veliko Britanijo in Nemčijo, na tretjem mestu so Združene države Amerike, tja ga letno odpluje kar 1300 kontejnerjev. "Sladoledi, ki jih obožujejo Američani, so drugačni od tistih, ki jih imamo radi pri nas. Njihov najljubši Leonov izdelek je kornet unicorn, ker je barvitih, mavričnih barv, kremast in posut z mrvicami," pojasni skrbnica lastnih blagovnih znamk LEONE in AL!VE Petra Komel Gentilini.

Njihovi sladoledi vse bolj sledijo drugačni filozofiji, prilagojeni bolj zdravemu načinu življenja. Odraža jih sladoledna linija Al!ve z manj sladkorja, več proteini in vlakninami, ki jih kupci vse pogosteje okušajo. "Slovenci trenutno najbolj posegajo po sladoledih z okusom pistacije, privlači jih tudi okus manga in sadni lahkotni okusi, priljubljeni sta borovnica in malina," pove skrbnica Incomovih blagovnih znamk.

V Incomu se sladoledi ne delajo po navdihu, temveč v ozadju nad okusi, surovinami in proizvodnjo bdi 60 strokovnjakov, ki delujejo na področju razvoja. Med vsemi zaposlenimi jih je več kot četrtina visoko izobraženih, njihova povprečna starost pa je nižja od 40 let.

Na trgu se ne želijo več pojavljati kot proizvajalec, temveč kot ustvarjalec, ob tem poudarja Andrej Slokar, ustanovitelj in še vedno edini lastnik podjetja, ki bo v letošnjem letu predvidoma ustvarilo 260 milijonov evrov bruto prometa in 196 milijonov evrov realizacije. Do leta 2030 nameravajo promet več kot podvojiti. So med petimi največjimi podjetji v branži v Evropi, ki so v družinski lasti.

"O lastništvu se ne pogajamo in nismo naprodaj, pa čeprav nenehno dobivamo ponudbe," je odločen Slokar, saj kot pravi, njihov glavni moto ostaja ustvarjanje. Pri tem jim ne manjka idej. Ravnokar so na trg dali nov produkt v kornetu, ki so ga poimenovali marjetica. Oblika zelenega korneta in bele cvetlice iz nežne vanilije ter mareličnim prelivom, s katero nas želijo popeljati na zelene travnike in v otroštvo. Da bi se še bolj približali naravi, so kot prvi embalažo iz folije za kornet nadomestili s papirnatim ovitkom.

In kateri je najljubši sladoled lastnika Incoma, Andreja Slokarja? "Zagotovo limonin sorbet," brez razmišljanja pove.

Bolj ko je vroče, večja je želja po sladoledu

"Naše kapacitete so polno zasedene, vreme nam gre na roko, tako da beležimo štiriodstotno rast proizvodnje sladoleda letno," pojasni direktor komerciale Matija Šinigoj. Proizvodnjo sladoleda pa bi radi vse bolj uravnotežili s proizvodnjo čokolade.

Ta zaenkrat predstavlja 10 odstotkov vse proizvodnje, z njeno 100-odstotno rastjo letno pa bi si radi zagotovili manj nihanj, ki so povezana s sezonskim povpraševanjem po sladoledu.

Tudi pri tem ne ubirajo običajnih poti, temveč razvijajo čokoladno prihodnost, kot sami poudarjajo. Letos so tako na nemški trg lansirali čokolado iz rožiča, saj gre za evropsko surovino, ki jo po okusu le stežka ločiš od pravega kakava. Ob tem ravnokar zaključujejo pomembno naložbo v proizvodnjo čokoladnih ploščic, t. i. barsov, kjer prevzemajo prvo mesto med evropskimi proizvajalci.

"Če verjameš v to, kar počneš, lahko dosežeš veliko več, kot bi sicer," ob tem poudarja Slokar in zaključuje, da je podjetje sredi četrte preobrazbe iz enovitega podjetja v skupino, ki bo lažje upravljala premoženje, ki so ga ustvarili v več desetletjih. Vendar tukaj ne misli finančnega premoženja, temveč zaposlene in njihov intelektualni potencial ter partnerstva, ki so jih stkali s kupci in dobavitelji.

Znotraj skupine Incom tako ostaja osrednji steber Incom, poleg pa še podjetja Prime Solution, ki se osredotoča na razvoj in nabavo surovin, GPI Istra, ki bdi nad embalažo, in podjetje FPM Tech, ki skrbi za razvoj tehnologij in izdelavo lastnih strojev za proizvodnjo tako sladoleda kot čokolade.

"Odločeni smo, da bomo postali regijski, pri čemer mislim evropski razvojni center živilstva," je jasen Slokar in ob pogledu na prehojeno pot bi le stežka pomišljali.

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KOMENTARJI2

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19. 07. 2026 10.46
Iz česa je narejen sladoled?
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Jak Tobim
19. 07. 2026 10.03
škoda, da ne proizvajajo sladoleda iz smetane, jajčnih rumenjakov, sladkorja in surovine, ki da sladoledu oku (maline, jagode, borovnice, banane, lešniki, orehi, rum, kakav,,.). To bi bilo super. Ko enkrat poskusiš tovrsne potem so razni guar gumiji pa, ta in oni E,. enih 20 sestavin v njih,.. nekam čudni in drugačni. Tudi meni je limonin sorbet od njih špica. Komentiram pa ravno zato, ker njihovih sladoledov pojem dosti, oz. kar se zdravja tiče, hudo preveč. pogrešam samo pravi sladoled vse ostalo pa res same pohvale.
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