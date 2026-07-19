Z vročinskimi valovi poraba sladoleda narašča, v Ajdovščini pa se jim smeji

Andrej Slokar je v domači garaži tedaj začel uresničevati svoje sanje in postavil drugačno filozofijo v proizvodnji sladoleda. "Ker nisem imel ne krav ne mleka, sem vedel, da moramo začeti delati drugačen sladoled," se Slokar spominja začetkov.

Filozofija biti drugačen, inovativen podjetje Incom pelje vsa leta uspešno naprej. Danes skupina Incom zaposluje 1300 delavcev, med njimi zaenkrat še ostaja približno 300 sezonskih delavcev, letno proizvedejo 65 milijonov litrov sladoleda oziroma dnevno z njim napolnijo 900 palet. "Iz Ajdovščine dnevno odpremimo do 40 večjih tovornjakov, ki sladolede razvažajo širom Evrope," pojasni direktor komerciale Matija Šinigoj. Kar 95 odstotkov ga izvozijo, večinoma v Veliko Britanijo in Nemčijo, na tretjem mestu so Združene države Amerike, tja ga letno odpluje kar 1300 kontejnerjev. "Sladoledi, ki jih obožujejo Američani, so drugačni od tistih, ki jih imamo radi pri nas. Njihov najljubši Leonov izdelek je kornet unicorn, ker je barvitih, mavričnih barv, kremast in posut z mrvicami," pojasni skrbnica lastnih blagovnih znamk LEONE in AL!VE Petra Komel Gentilini. Njihovi sladoledi vse bolj sledijo drugačni filozofiji, prilagojeni bolj zdravemu načinu življenja. Odraža jih sladoledna linija Al!ve z manj sladkorja, več proteini in vlakninami, ki jih kupci vse pogosteje okušajo. "Slovenci trenutno najbolj posegajo po sladoledih z okusom pistacije, privlači jih tudi okus manga in sadni lahkotni okusi, priljubljeni sta borovnica in malina," pove skrbnica Incomovih blagovnih znamk. V Incomu se sladoledi ne delajo po navdihu, temveč v ozadju nad okusi, surovinami in proizvodnjo bdi 60 strokovnjakov, ki delujejo na področju razvoja. Med vsemi zaposlenimi jih je več kot četrtina visoko izobraženih, njihova povprečna starost pa je nižja od 40 let.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Svetovni dan sladoleda in podjetje Leone 24ur.com

Svetovni dan sladoleda in podjetje Leone 24ur.com

Svetovni dan sladoleda in podjetje Leone 24ur.com

Svetovni dan sladoleda in podjetje Leone 24ur.com







Na trgu se ne želijo več pojavljati kot proizvajalec, temveč kot ustvarjalec, ob tem poudarja Andrej Slokar, ustanovitelj in še vedno edini lastnik podjetja, ki bo v letošnjem letu predvidoma ustvarilo 260 milijonov evrov bruto prometa in 196 milijonov evrov realizacije. Do leta 2030 nameravajo promet več kot podvojiti. So med petimi največjimi podjetji v branži v Evropi, ki so v družinski lasti. "O lastništvu se ne pogajamo in nismo naprodaj, pa čeprav nenehno dobivamo ponudbe," je odločen Slokar, saj kot pravi, njihov glavni moto ostaja ustvarjanje. Pri tem jim ne manjka idej. Ravnokar so na trg dali nov produkt v kornetu, ki so ga poimenovali marjetica. Oblika zelenega korneta in bele cvetlice iz nežne vanilije ter mareličnim prelivom, s katero nas želijo popeljati na zelene travnike in v otroštvo. Da bi se še bolj približali naravi, so kot prvi embalažo iz folije za kornet nadomestili s papirnatim ovitkom. In kateri je najljubši sladoled lastnika Incoma, Andreja Slokarja? "Zagotovo limonin sorbet," brez razmišljanja pove.

Bolj ko je vroče, večja je želja po sladoledu