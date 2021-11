Z vsakodnevnim ritualom do še večjih poslovnih idej

Skoraj vsak jo zelo dobro pozna – mamljivo dišečo aromo jutranje kave, ki nas napolni z vso potrebno energijo, obenem pa nam pokloni občutek normalnosti in predvidljivosti. Prav to je tisto, kar iščemo v pestrosti in negotovosti vsakdana, ko se zatekamo k svojim najljubšim ritualom. In ni ga boljšega kot skodelica kave. O tem sta prepričana tudi Vanja Rainer, ustanoviteljica blagovne znamke 4kidsandus, in Rok Starič, ustanovitelj blagovne znamke Rok's Nut Butter, ki sta ob skodelici 100-odstotno turške kave Franck Crema spregovorila o tem, kako dosegati rast svoje blagovne znamke, pa tudi tistih sladkih trenutkih, ko si vzameta čas zase in se pripravita na nove poslovne izzive.

Rast blagovne znamke je v zavedanju, da podjetništvo ni ravna premica

Zgodba Roka Stariča se je začela leta 2014, ko je v iskanju zdravega načina življenja popolnoma spremenil svoj način prehranjevanja in se začel intenzivno ukvarjati s športom. K temu je botrovalo, da je sčasoma izdelal svoje naravno arašidovo maslo brez dodanih soli, olja in konzervansov ter z njim navdušil prijatelje in znance. Hobi iz domače kuhinje pa je kmalu prerasel v uspešno blagovno znamko – Rok’s Nut Butter. A nekaj je odlična ideja in nekaj čisto drugega je njena realizacija, izpostavlja Rok, ko se spominja začetkov uveljavljanja svoje blagovne znamke:

»Preden sem se lotil tako velikega zalogaja, kot je ustanovitev lastne blagovne znamke in kar je še težje, doseči tudi njeno prepoznavnost, bi si morda želel vedeti več o tem, da so postopki za pridobitev zagonskega kapitala dolgotrajni in terjajo veliko energije. Potem je tukaj še ogromno organizacije, s katero uspešno združiš vso administracijo in rezultate dobro opravljene začetne raziskave trga. A četudi s tem v začetku nisem bil natančneje seznanjen, sta bili močna volja in trdo delo moja zmagovalna kombinacija, s katerima sem navigiral do vseh zastavljenih ciljev.«

Še posebej ključen korak pri uveljavljanju in rasti blagovne znamke je zavedanje, da moraš verjeti v svoj izdelek, saj le tako lahko prepričaš z njim tudi druge. Ob tem dodaja: »Ko si enkrat dosegel prepoznavnost, pa je ključno, da ne zaspiš na lovorikah, temveč se zavedaš, da podjetništvo ni ravna premica, vedno so možnosti za izboljšave, nove načine delovanja in razvijanje novih izdelkov«.