Z vstopom Hrvaške v schengen se srečanja policistov na meji ne bodo končala

Na trenutek, ko bo Hrvaška vstopila v schengenski prostor, se policisti obeh držav pripravljajo že dalj časa. Večina policistov bo v obeh državah prerazporejena v enote za izravnalne ukrepe, kjer bodo nadaljevali sedanje delo v notranjosti svojih držav. "Večina se bo preselila na policijsko postajo za izravnalne ukrepe. Nekaj policistov se bo upokojilo, kar nekaj se jih bo preselilo v sosednjo Policijsko upravo Nova Gorica in Policijsko upravo Kranj. Nekateri policisti, ki so izrazili to željo, bodo pa prišli na naše splošne policijske postaje," je v izjavi povedal direktor Policijske uprave (PU) Koper Igor Jadrič .

V PU Koper je bilo doslej na državni meji s Hrvaško zaposlenih okrog 150 policistov. Na hrvaški strani pa je v obeh županijah, Istrski in Notranjsko-Goranski, zaposlenih okrog 190 policistov. Zaenkrat na meji še ostajajo tudi vsi objekti, ki jih bodo potrebovali ob morebitnih ponovnih mejnih kontrolah ali zaporah ob podobnih razmerah, kot so veljale med pandemijo, je pojasnil načelnik PU Istarska Alen Klabot.

Na tradicionalnih srečanjih bodo policisti obeh držav izmenjevali izkušnje in primere dobrih praks, kot so to počeli tudi doslej.

Današnjega srečanja se je udeležil tudi pobudnik prvih prednovoletnih druženj, ki so se zgodila pred petimi desetletji, slovenski policist in veteran vojne za Slovenijo Fabio Steffe. "Takrat še ni bilo meje med Slovenijo in Hrvaško, zato so se prva srečanja dogajala med našimi in italijanskimi policisti. Začeli smo s skupnimi lovi, organizacija lova pa je bila enkrat na slovenski in drugič na hrvaški strani, Italijani pa so seveda vedno sodelovali. Mi smo dali vedno organizacijo in divjad, italijanski policisti pa municijo," je povedal Steffe. Temu je sledilo družabno srečanje na slovenski ali hrvaški strani, kar je po osamosvojitvi Slovenije preraslo v prednovoletna srečanja, je še povedal. Po njegovih besedah so poskrbeli tudi, da je bila postavljena prva novoletna smreka na mejnem prehodu Škofije.