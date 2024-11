Z začetkom izdaje parkirnih dovolilnic za 2025 v Ljubljani tudi nekaj sprememb

Direktor LPT Bojan Babič je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da bodo parkirne dovolilnice za stanovalce za prihodnje leto začeli izdajati 4. decembra v Glavni pisarni Mol na Mačkovi 1., in sicer vsak delovni dan dan od 7. do 17. ure. Od 1. januarja do konca februarja bodo dovolilnice izdajali tudi ob sobotah od 7. do 12. ure.

Ob tem je Babič opozoril na spremembe pri parkirnih dovolilnicah za prvo cono. Po novem bodo namreč lahko zanje zaprosili samo rezidenti s prijavljenim stalnim prebivališčem, medtem ko je za letos zadostovalo tudi začasno prebivališče. Za prvo cono bodo izdajali po eno dovolilnico na stanovalca.

Mestni svet bo cene dovolilnic obravnaval na naslednji seji sredi decembra. Za letos je bilo treba za dovolilnico v prvi coni odšteti 100 evrov; za prvo dovolilnico v drugi coni 100 in drugo 200 evrov, ter za prvo dovolilnico v tretji coni 60, drugo 120 evrov in tretjo 180 evrov. Ob tem je bilo potrebno še plačilo upravne takse v višini 4,50 evra.