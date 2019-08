Zakon o delu na črno: učinkovit ali pretiran?

Dolenjca, ki je svojemu daljnemu sorodniku brezplačno pomagal pri prenovi hiše, je finančna uprava obtožila dela na črno in oglobila za tisoč evrov.V čeladah in s pištolami za pasom na dvorišču pred odkrito domačo hišo. Pod njegov zapis na Facebooku se je usul plaz ogorčenih komentarjev, na Fursu pa se branijo, da so ravnali v skladu z zakonom.

Življenja brez medsosedske pomoči si ne predstavljamo, povedo domačini v Trebnjem, ki so dopoldne s skupnimi močmi ravno obrezovali in odvažali smrekove veje. Kot pove eden od sogovornikov, je tudi njegov dom pomagalo zgraditi 50 sosedov, prijateljev in znancev. Hiša je bila tako dokončana v 30 dneh, še pojasni.

Zakon o delu na črno sicer medsosedsko pomoč dovoljuje, a le, ko "med sosedi obstaja določena bližina v smislu prebivanja." Kolikšna je ta, scier ni določeno. Tudi sorodstveno pomoč dovoljuje, a le do vključno drugega oziroma tretjega kolena.

Drugače je v primeru, ko ima posameznik registrirano dejavnost krovstva in svojemu sosedu ali sorodniku nudi storitev, takrat mu mora namreč izdati račun, pojasni Stojan Glavač s Fursa.