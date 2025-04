Z zakonom želijo nadgraditi nacionalni sistem kibernetske varnosti

Predlog zakona o informacijski varnosti po navedbah urada vlade za informacijsko varnost, kjer so predlog pripravili, pomembno prispeva k dvigu ravni kibernetske varnosti v javnem in zasebnem sektorju ter povečuje odpornost Slovenije na kibernetske grožnje.

Predlog zakona tako opredeljuje pristojnosti, organizacijo in naloge ključnih akterjev na področju informacijske varnosti, med katerimi so nacionalni organ za informacijsko varnost, organ za upravljanje incidentov velikih razsežnosti in kriz, enotna kontaktna točka za kibernetsko varnost ter skupine za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti.