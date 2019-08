Z zamaški do terapije

Šest ton in pol. Ne, to ni teža vašega partnerja, ko je tečen. Toliko zamaškov je zbral Ignac Habjanič s Ptuja od začetka letošnjega leta. Zdaj so mu pomagali sprazniti skladišče ljudje dobre volje in tudi vojaki Slovenske vojske. Habjanič že 8 let zbira zamaške in s tem ne samo sebi zapolni prosti čas, ampak tudi skrbi za naravo in pomaga tistim, ki rabijo pomoč.

Že vse leto pa Habjanič zbira zamaške posebej za malega Marka, ki zaradi cerebralne paralize težko hodi. Zbrani zamaški mu bodo pomagali priti do še več terapij, ki jih potrebuje za zdravljenje. Več pa v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri. Več o Ignacu Habjaniču pa na naslednji povezavi.