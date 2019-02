'Z zaprtimi očmi je lahko govoriti o interesih ZDA'

Kriza v Venezueli je postala eminentno notranjepolitično vprašanje. Potem ko je Levica zagrozila, da je pod vprašajem nadaljnja podpora vladi Marjana Šarca , če vodjo venezuelske opozicije in predsednika parlamenta Juana Guaidoja prizna za voditelja države, vlada v četrtek ni odločala o predlogu zunanjega ministra Mira Cerarja , ki je vladi predlagal, naj to stori. Na tem stališču zaenkrat trdno stoji le SMC, v LMŠ še kalkulirajo, SD pa meni, da bi se moral o tem predlogu izreči državni zbor.

"Eno od temeljnih osnov, po katerih bi morala delovati slovenska politika, je nevmešavanje v notranje zadeve drugih držav, zlasti v primeru Venezuele, kjer je zgodba očitno interesno pogojena. ZDA se želijo polastiti naftnih zalog v Venezueli, tako, kot so se v drugi polovici 20. stoletja pogosto vmešavale v notranje zadeve držav Latinske Amerike – od Čila do Nikaragve z državnimi udari, ekonomskimi blokadami in tako naprej," je Kordiš odgovoril na vprašanje, zakaj je (ne)priznanje Guaidoja za Levico tako pomembno, da so pripravljeni razmisliti o nadaljni podpori vladi.

Zorčič mu je odvrnil, da je z zaprtimi očmi lahko govoriti o interesih ZDA. "Če pa odpremo oči, pa vidimo, da ogromno ljudi trpi. Tri milijone se jih je izselilo iz države. Na mizi imamo situacijo nekega predsednika, ki je zmagal na nedemokratičnih, netransparentnih volitvah in predsednika državnega zbora oz. njihove narodne skupščine, ki pravi, da ima na podlagi njihove ustave možnost prevzeti te predsedniške funkcije do novih volitev. Evropa in cel razviti zahodni svet ga podpira – zato, da izvede nove volitve in nič drugega."

Na vprašanje, ali torej Levica podpira diktatorja in je proti revnim ljudem, je Kordiš odvrnil: "Prav nasprotno. Spodbujamo miroljubno rešitev, vse sprte strani se morajo usesti za skupno mizo in najti rešitev, kako državo popeljati iz krize. Trenutno je Maduro, ki je bil mimogrede legitimno izvoljen, tisti, ki edini poziva na dialog znotraj države, medtem ko opozicijska desnica to zavrača. Ne moremo pristati na trditve, da so za intervencijo v Venezueli kakršnikoli humanitarni interesi ali interesi po demokraciji, ko je svetovalec za nacionalno varnost v Beli hiši John Bolton pred kamero gladko dejal, da gre za nafto. Ne za demokracijo. Za nafto."

"Zdaj mi manjka samo še to, da me kolega Kordiš prepriča, da je slika ljudi, ki bežijo iz Venezuele, inscenirana v Hollywoodu. Pa ni. Na žalost," je odvrnil Zorčič.

Kordiš pa je nadaljeval:"SMC je s Cerarjem na čelu konsistentno zaviral priznanje Palestine, pa vemo, da se tam dogaja genocid nad zatiranjem naroda s strani Izraela! Vemo, da slovenska vlada z zunanjim ministrom Cerarjem na čelu nima težav s Savdsko Arabijo, velikim ameriškim prijateljem, ki se gre vojno v Jemnu, ki ne pozna volitev in ki je pred nekaj meseci kar ubila novinarja. Tukaj se pa ne intervenira."

Zorčič mu je odvrnil, da to ni res, in da ne gre za primerljive zgodbe."Če bomo na tem primeru slepomišili in se ne bomo poenotili, je zunanja politika Evrope lahko samo nek mit. Potem ne bo niti priznanja Palestine niti drugih pomembnih političnih vprašanj, ki bi jih lahko skupaj reševali na ravni EU."