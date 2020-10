Z zbranim denarjem bodo poskušali ustaviti rubež, a pot do poplačila dolga je še dolga

Med derbijem v okviru Alpske hokejske lige med HK Jesenice in HK Olimpija, v katerem so s 6:1 slavili zadnji, je Darko Prusnik, nekdanji slovenski in jugoslovanski hokejist, že drugič postavljal veteranski rekord v dvigovanju uteži, hkrati pa zbiral donacije za poplačilo dolga. In če mu je rekord uspelo postaviti, saj je 50 kg uteži na 'bench pressu' uspešno dvignil kar 1181-krat, pa mu je za poplačilo dolga uspelo zbrati le četrtino denarja, ki ga dolguje Fursu.

Grega Podrekar s Hokej TV, kjer so Prusniku priskočili na pomoč in mu pomagali organizirati omenjena dogodka – Prusnik je namreč za poplačilo dolga uteži dvigoval že septembra – je povedal, da jim je do zdaj uspelo zbrati 5700 evrov, kar je dobra četrtina zneska, ki ga mora Prusnik poplačati. Do zdaj se je namreč nabralo že za okoli 20.000 evrov dolga. Kot smo že poročali, je Prusnik že nekaj let v hudih finančnih težavah, zaradi katerih bi lahko izgubil tudi hišo, v kateri živi.

Čeprav je med postavljanjem veteranskega rekorda Prusniku uspelo zbrati nekaj denarja, pa to še zdaleč ni dovolj. Z zbranim denarjem, ki ga bo RK danes nakazal Fursu, bodo poskušali ustaviti oziroma prestaviti rubež, a borba še zdaleč ni končana. Na RK je tako za pomoč športniku, ki je za jugoslovansko reprezentanco nastopil na šestih svetovnih prvenstvih in skupno odigral 180 tekem, še vedno odprt račun, na katerega lahko nakažete svoj prispevek in mu tako pomagate poplačati dolgove in s tem obdržati streho nad glavo.

