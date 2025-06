Z zgodnjim jutrom brnele motorke in tolkla kladiva

Na pomoč je danes prišla tudi posebna enota za hitro pomoč v okviru Civilne zaščite, prebivalci in gasilci so že precej utrujeni. Skupaj pokrivajo strehe gospodarskih poslopij in hiš, čistijo razbitine in vse, kar je ostalo po hudi uri. Ljudje pa še vedno šokirani. Sploh ne morejo dojeti, kaj se je v tako zelo kratkem času zgodilo.

Domačini imajo zdaj naslednjo skrb. Kje in kako hitro jim bo uspelo dobiti dovolj kritine za streho nad glavo, živino in stroje. Najbolj jih je strah, kje bodo dobili dovolj mojstrov.