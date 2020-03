Z zmagovalno kombinacijo PRIDEMO NA (sejem) DOM!

Potencial toplotnih črpalk, ki ga imajo le-te na področju energetske učinkovitosti in prihranka, je med posamezniki vse bolje razumljen. Zato tudi dejstvo, da je tovrstni ogrevalni sistem prva izbira, ko se pogovarjamo o ogrevanju doma, ne preseneča. Kot ne preseneča niti podatek, da se kupci ob nakupu toplotne črpalke vse pogosteje odločijo še za sončno elektrarno, s katero sklenejo energetski krog samooskrbe in tako postanejo popolnoma neodvisni od dogajanja na trgu.

Termo Shop FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Ko se pogovarjamo o številu prodanih enot ter višini prihranjenega CO2, smo v zadnjih letih na trgu toplotnih črpalk in sončnih elektrarn, zabeležili številne rekordne vrednosti.Kot kažejo trendi, je prihodnost prej omenjenih sistemov zelo svetla, k čemur v veliki meri pripomore tudi Eko sklad z nepovratnimi finančnimi sredstvi in ugodnimi krediti. Tudi to je verjetno eden izmed razlogov, da ste kupci takšno kombinacijo – toplotna črpalka + sončna elektrarna, spoznali kot zmagovalno. V podjetju Termo Shop d.o.o. pa so se odločili, da naredijo še korak dlje in z zmagovalno kombinacijo pridejo kar na vaš dom.»V podjetju Termo Shop d.o.o. smo sklenili, da letošnje leto, glede na želje in pogovore s kupci, pridemo kar na dom, ker želimo svojim strankam, proces nakupa ogrevalnega sistema in/ali sončne elektrarne za dom čim bolj poenostaviti. Tako bodo stranke lahko prihranile čas in denar, obenem pa prejele takojšnjo, konkretno in najbolj optimalno rešitev za dom, «pojasnjuje Danijel Vuk, sodelavec sekcije CER in pomočnik generalnega direktorja Termo Shop, d.o.o.

Trajnostna samooskrba Predstavljajte si naslednji scenarij -> življenje, kjer investicijo odplačujete s prihranki. Takšen scenarij je mogoč, ko se odločite za energetsko samooskrbo in neodvisnost z zmagovalno paketno kombinacijo, ki vključuje toplotno črpalko in sočno elektrarno. V podjetju Termo Shop d.o.o. so ravno v teh dneh pripravili posebno akcijsko ponudbo, kjer vse potrebno za takšen scenarij, prejmete po enkratni, akcijski ceni. Prav tako za prvih 50 kupcev dodajajo še dodatne ugodnosti v višini do 1.590 €! Kupci lahko namreč izbirate med električnim kolesom, električno polnilnico, klimatsko napravoalidodatnim popustom (1.000 €).Dodatno ugodnost stranka izbere sama, in sicer tako, da na njihovi spletni strani izpolni vprašalnik, ki je pogoj upravičenosti do akcijskih popustov in ugodnosti.

Kako do brezplačnega ogleda in strokovnega svetovanja na domu? Postopek za brezplačen ogled in strokovno svetovanje na domu, ki ga bodo opravili v podjetju Termo Shop d.o.o., je zelo preprost. Prvi korak je, da izpolnite obrazec, ki se nahaja na njihovi spletni strani in izberete dodatno ugodnost, ki jo želite. Po izpolnitvi obrazca vas bo kontaktiral njihov strokovnjak, ki bo pripravil ponudbo. Po potrditvi te ponudbe boste skupaj izbrali datum ogleda in strokovnega svetovanja na domu.

