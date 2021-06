Z znanjem v boljše čase

Vaši sodelavci, prijatelji ter sorodniki in tudi vi razmišljate o dolgoročnih ciljih, kako v boljših časih kakovostno živeti, osebno rasti, napredovati, uspeti. V času negotovosti nas pogosto prevzema bojazen, kaj nas čaka. A potrebe, želje in cilji ostajajo. In vaš cilj je boljše živeti.

icon-expand DOBA Fakulteta FOTO: Arhiv ponudnika

Danes se lahko pravzaprav vsak odloča o tem, kam bo vložil svoj denar. Denarja pa v življenju in karieri ni nikoli prav v izobilju, a nekaj je gotovo - investiranje v znanje pomeni vlagati vase, v svoj uspeh in srečo. Z znanjem in diplomo so vse odločitve lažje.

icon-expand Urška Žolnir olimpijska prvakinja in diplomantka online študija na DOBA Fakulteti. FOTO: Arhiv ponudnika

Zato ne čakajte in začnite nadgrajevati svoje znanje že letos v sodobnih programih s sodobno izvedbo, primerno za zaposlene. Priporočamo, da izberete študij na DOBA Fakulteti: - Zagotovili si boste boljše življenje – kar 88 % diplomantom DOBA Fakultete se izboljša plača, napredujejo v karieri in osebnostno. - Prenehanje slabe vesti, če ste v preteklosti že študirali, vendar ne tudi diplomirali. - Na DOBA Fakulteti vam bodo pri študiju pomagali s celostno podporo – visokošolskimi učitelji, online mentorji, akademskimi svetovalci, s tehnično in administrativno podporo – bo pot do vašega cilja, do diplome, lažja. - Zagotavljajo, da boste vsa pridobljena znanja skozi praktične primere na konkretnih izzivih v podjetjih lahko takoj prenesli v svoje delovno okolje. - Popolno fleksibilnost študija, saj boste študirali po uveljavljenem in preizkušenem modelu Dobinega online študija, ki mu letno zaupa več kot 1.500 študentov.

icon-expand DOBA Fakulteta FOTO: Arhiv ponudnika

Pogumno sprejmite nove izzive in izkoristite letošnje nenavadno leto kot priložnost za zakoličenje novih ciljev. Naredite pomemben korak naprej na svoji poti do uspeha in izberite študijski program na DOBA Fakulteti za vaš karierni in osebni razvoj: DODIPLOMSKI PROGRAMI Menedžment v sodobnem poslovanju - smer Menedžment, smer Kadrovski menedžment, smer Digitalni menedžment Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi Poslovanje in upravljanje v turizmu Menedžment v sociali in izobraževanju – smer Sociala, smer Izobraževanje Uporabna psihologija NOVO V 2021 Želim informacije o dodiplomskem programu

MAGISTRSKI PROGRAMI Mednarodno poslovanje Marketing in prodaja Menedžment pametnih mest Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju – smer Sociala, smer Izobraževanje Uporabna psihologija NOVO V 2021 Zanima me magistrski program

DOKTORSKI PROGRAM Inovacije in trajnostno poslovanje v sodobni družbi Pošljite mi informacije o doktorskem programu

