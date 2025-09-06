Z žogico v boj z boleznijo

Marjanci Cajlinger so Parkinsona potrdili pri 68. letih, z njim se bori že šest let. "Težko ustanem, težko se prepognem, držim ravnotežje, hitro se ne moreš obrniti, to je najhujše. Pa besed mi zmanjkuje, ker možgani odmirajo in težko najdem besede za neko zadevo, kako se ji reče, recimo temu lopar," našteva.
Vlado Zelenjak pa je za diagnozo izvedel pred osmimi leti. "Verjetno najmlajši v tem društvu oziroma v Mariboru (mariborski enoti), pri 42. letih. Simptomi pa čisto različni od vsakega posameznika, verjetno znani od tresenje, slaba gibljivost, ravnotežje, govor tišji," pove.
A tegobe pogumno in uč inkovito premagujejo z namiznim tenisom. "Tu delčki sekunde odločijo, nimaš časa splanirati, kako boš stopil, kako se boš postavil, kako boš udaril. Zahteva zelo hitre reakcije možganov in to pretvoriti v gibanje ni tako enostavno," pojasni njun sotrpnik Maks Butolen.
Kar potrdi tudi trener namiznege tenisa Gregor Komac. "Jim pomaga zaradi samih hitrih gibov, zaradi fokusa telesa, oči, izboljša tonus mišic, stabilizacijo, izboljša se jim ravnotežje, izboljša se jim koncentracija, se zelo upočasnjuje ta bolezen."
"Glejte, doma me križ boli, doma me vse boli, zjutraj komaj ustanem, s postelje prilezem, se oblečem. Gremo na ping pong, tu pa, glejte, kako igramo, kot da smo naviti," pristavi Cajlingerjeva.
Da jim bo pomagal, se je Gregor Komac odločil pred šestimi leti, ko ga je k temu nagovoril nekdanji vodja mariborske enote Društva Trepetlika in ambasador namiznega tenisa za ljudi s Parkinsonovo boleznijo Vinko Kurent. "Sem bil vedno za to, imel neko empatijo do bolnikov, da bi jim pomagal. Začeli smo z osmimi člani, danes imamo mislim da več kot 54 registriranih članov v mariborskem klubu. In imamo že pet enot po Sloveniji, v Ljubljani delujejo, v Kranju, Novem mestu in Novi Gorici," pravi Komac.
"Všeč mi je ta igra, prej je nisem nikoli igral, zdaj mi je pa superca," prizna Zelenjak. Komac pa: "Tu imamo gospo, ki ni vedela, kaj je namizni tenis. Zdej na vsak trening pride eno uro prej in je cela nora. In to je meni kot njihovi vodji in trenerju najbolj top!"
Čeprav se pripravljajo na prvenstvo, pa je vsem najbolj pomembno druženje. Skupaj praznujejo rojstne dneve, kartajo, si izmenjujejo izkušnje. "Da se podpiramo drug drugega v teh nadlogah in staranju. Če že ne moreš pomagat, da vsaj živiš s tem, kolikor je mogoče normalno. To se jaz trudim," pove še en bolnik Tomaž Kričej.
"Pravim na vsakem treningu, ko smo, bodite tu, da se družimo, tudi če ne igramo ping ponga, da se imamo lepo, ker vsaki dan šteje," mu prikima Komac, ki je pred kratkim izdal priročnik Ping pong terapija. Poleg opisa namiznoteniških vaj, ki si jih lahko posameznik s pomočjo QR-kode ogleda v videih, so razložene in prikazane tudi vaje za moč, koordinacijo, stabilizacijo telesa. "Mislim, da bi se noter našel tudi kdo, ki nima bolezni, ker je tudi veliko o spanju, zdravi prehrani, o samem gibanju," je prepričan avtor. Primeren je torej za vse, ki si želijo čim dlje ohraniti dobro telesno in mentalno zdravje.
