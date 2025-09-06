Z žogico v boj z boleznijo

Marjanci Cajlinger so Parkinsona potrdili pri 68. letih, z njim se bori že šest let. "Težko ustanem, težko se prepognem, držim ravnotežje, hitro se ne moreš obrniti, to je najhujše. Pa besed mi zmanjkuje, ker možgani odmirajo in težko najdem besede za neko zadevo, kako se ji reče, recimo temu lopar," našteva.

Vlado Zelenjak pa je za diagnozo izvedel pred osmimi leti. "Verjetno najmlajši v tem društvu oziroma v Mariboru (mariborski enoti), pri 42. letih. Simptomi pa čisto različni od vsakega posameznika, verjetno znani od tresenje, slaba gibljivost, ravnotežje, govor tišji," pove.

A tegobe pogumno in uč inkovito premagujejo z namiznim tenisom. "Tu delčki sekunde odločijo, nimaš časa splanirati, kako boš stopil, kako se boš postavil, kako boš udaril. Zahteva zelo hitre reakcije možganov in to pretvoriti v gibanje ni tako enostavno," pojasni njun sotrpnik Maks Butolen.

Kar potrdi tudi trener namiznege tenisa Gregor Komac. "Jim pomaga zaradi samih hitrih gibov, zaradi fokusa telesa, oči, izboljša tonus mišic, stabilizacijo, izboljša se jim ravnotežje, izboljša se jim koncentracija, se zelo upočasnjuje ta bolezen."

"Glejte, doma me križ boli, doma me vse boli, zjutraj komaj ustanem, s postelje prilezem, se oblečem. Gremo na ping pong, tu pa, glejte, kako igramo, kot da smo naviti," pristavi Cajlingerjeva.