Slovenija

Z žrebom do zemljišč: 'Najslabša rešitev, a edina možna'

Braslovče, 05. 03. 2026 08.51 pred 16 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA D.L.
Možna lokacija za nadomestitvene gradnje v Rakovljah za družine iz Letuša

V Občini Braslovče so v sredo izvedli žreb za šest gradbenih parcel v okviru prve faze prodaje zemljišč za nadomestno gradnjo po poplavah. Župan Braslovč Tomaž Žohar je ob tem dejal, da je žreb najslabša možna rešitev, a da je bil zaradi enakega prednostnega reda prijaviteljev to edini zakoniti način za določitev kupca.

Občina je sprva pripravila predpostopek v sodelovanju s službo vlade za obnovo, s katerim so med zainteresirane razdelili 98 predvidenih parcel brez podvajanja interesov. Do zdaj je bilo izkazanih 89 interesov, je povedal župan Tomaž Žohar.

Zaplet je po njegovih besedah nastal, ko so se v skladu kmetijskih zemljišč in gozdov odločili, da v prvi fazi razpiše le 24 parcel na delu Letuša, na levem in desnem bregu Gmajne ter za širitev naselja Braslovče z Rakovljami. Zaradi negotovosti glede naslednjih faz in rasti stroškov gradnje so se številni poplavljenci, tudi tisti iz kasnejših faz, prijavili na prve razpisane parcele, kar je povzročilo podvajanje interesov.

Za 24 razpisanih parcel je tako občina prejela 47 vlog, razpis pa so morali trikrat ponoviti. Šest parcel so zdaj dodelili z žrebom, preostale pa bodisi prijaviteljem z zakonito predkupno pravico bodisi v primerih, ko je bil izkazan le en interes. Po županovih besedah je bile tako razdeljenih vseh 24 parcel iz prve faze. Cena za kvadratni meter znaša 61,55 evra.

Možna lokacija za nadomestitvene gradnje v Rakovljah za družine iz Letuša
Možna lokacija za nadomestitvene gradnje v Rakovljah za družine iz Letuša
FOTO: Damjan Žibert

Po žrebu je ena od udeleženk izrazila razočaranje. Po njenem mnenju je žalostno, da se o tako pomembnih vprašanjih odloča z žrebom. Poudarila je, da je z možem računala na pridobitev parcele, saj sta bila v prvem sklopu po neuradnem dogovoru edina prijavljena. Na tej podlagi sta že naročila in delno plačala hišo, zdaj pa jima po njenih besedah preostane le še možnost prijave v četrtem sklopu, če bo sploh izveden. Opozarja tudi na finančno negotovost, saj denar izgublja vrednost, stroški gradnje pa rastejo.

Ena od izžrebanih občank pa je povedala, da sta z možem iskala večjo parcelo, a sta kljub temu zadovoljna z izidom žreba.

Župan Žohar je poudaril, da je bilo med občani v sredo čutiti veliko napetosti in razočaranja, saj negotovost in inflacija dodatno povečujeta pritisk na družine, ki čakajo na gradnjo novih domov.

V torek je sicer sklad objavil tudi drugo in tretjo fazo prodaje zemljišč. Skupaj gre za 33 parcel. Rok za oddajo vlog je sedem dni, odpirali pa jih bodo prihodnjo sredo.

Po županovi oceni bo postopek do pravnomočnosti odločb in možnosti podpisa kupoprodajnih pogodb trajal dva do tri mesece.

braslovče zemljišča žreb nadomestna gradnja poplave

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr nekdo
05. 03. 2026 09.13
to pa je hitrost. še parcele so komaj razdelili. Kaj šele 100 hiš na mesec al kolk je vlada obljubljala. Se pravi, da iz fonda poplav ni še bila zgrajena nobena hiša. Golob se je pa slikal že pred leti k je podjetnik financiral hišo. Kaka svoboda ni kaj.
Odgovori
-1
0 1
FreedomMan
05. 03. 2026 09.11
Zakaj ne objavite novico kako ameriškemu marincu v kapitolu lomijo roko, ker nasprotuje vojni v imenu izraela?
Odgovori
+1
1 0
kr nekdo
05. 03. 2026 09.14
ja v tem mediju tega ne boš videl
Odgovori
0 0
PetindvajsetUR
05. 03. 2026 09.09
Inflacija jim je najvecja skrb?? Jim gre pa dobr....
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
