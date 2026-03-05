Z žrebom do zemljišč: 'Najslabša rešitev, a edina možna'

Občina je sprva pripravila predpostopek v sodelovanju s službo vlade za obnovo, s katerim so med zainteresirane razdelili 98 predvidenih parcel brez podvajanja interesov. Do zdaj je bilo izkazanih 89 interesov, je povedal župan Tomaž Žohar.

Zaplet je po njegovih besedah nastal, ko so se v skladu kmetijskih zemljišč in gozdov odločili, da v prvi fazi razpiše le 24 parcel na delu Letuša, na levem in desnem bregu Gmajne ter za širitev naselja Braslovče z Rakovljami. Zaradi negotovosti glede naslednjih faz in rasti stroškov gradnje so se številni poplavljenci, tudi tisti iz kasnejših faz, prijavili na prve razpisane parcele, kar je povzročilo podvajanje interesov.

Za 24 razpisanih parcel je tako občina prejela 47 vlog, razpis pa so morali trikrat ponoviti. Šest parcel so zdaj dodelili z žrebom, preostale pa bodisi prijaviteljem z zakonito predkupno pravico bodisi v primerih, ko je bil izkazan le en interes. Po županovih besedah je bile tako razdeljenih vseh 24 parcel iz prve faze. Cena za kvadratni meter znaša 61,55 evra.