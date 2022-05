Za 10-letno vzdrževanje državnih cest nekaj nad 750 milijonov evrov

Nove koncesijske pogodbe z izbranimi ponudniki za vzdrževanje in varstvo državnih cest bodo sklenjene za obdobje 10 let, medtem ko so bile v iztekajočem se obdobju sedemletne.

Direkcija RS za infrastrukturo je po zakonu o cestah pristojna in odgovorna za upravljanje in vzdrževanje nekaj več kot 5961 kilometrov državnih cest. Območje države je razdeljeno na devet območij, vlada je nedavno izbrala ponudnike za osem območij.

Za celjsko-savinjsko območje je izbran VOC Celje, za severno Primorsko Kolektor CPG, za Kras, Obalo in Brkine Cestno podjetje Koper, za gorenjsko območje Gorenjska gradbena družba, za osrednjo Slovenijo Gorenjska gradbena družba v partnerstvu s CGP in Kolektorjem CPG, za Štajersko in Koroško Pomgrad - CP v partnerstvu s Cestnim podjetjem Ptuj in VOC Celje, za Pomurje Pomgrad - CP in za jugovzhodno Slovenijo CGP. Deveto koncesijsko območje je Podravje.