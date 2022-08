V Siju Metal Ravne nastalo za 10.000 evrov škode

V eksploziji, ki se je v ponedeljek okoli 3. ure zgodila zaradi vlažnega žlindrinega korita, so bile poškodovane instalacije, kar so vzdrževalci že sanirali. Elektroobločna peč in ostali agregati v jeklarni so ostali nepoškodovani, prav tako ni bilo nobenih škodljivih vplivov na okolje, so zagotovili v Siju. En delavec je bil lažje poškodovan, a je bil že odpuščen iz ravenskega zdravstvenega doma.