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Slovenija

Ministrstvo predlaga odvzem državljanstva 13 Rusom

Ljubljana, 12. 11. 2026 15.44 pred 1 uro 3 min branja 48

Avtor:
STA
Slovenski potni list

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je upravnim enotam podalo predloge, da za 13 od 93 državljanov Rusije, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo in imajo prijavljeno prebivališče v tujini, uvedejo postopek odvzema državljanstva, so sporočili po seji vlade.

Vlada se je namreč danes seznanila z izvedbo sklepa, ki ga je sprejela 10. septembra in s katerim je varnostnim in obveščevalnim službam naložila, naj preverijo morebitni obstoj razlogov za odvzem slovenskega državljanstva za državljane Rusije, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo.

Zakon o državljanstvu predvideva, da se slovensko državljanstvo lahko odvzame osebi, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo, če je s svojim delom škodovala mednarodnim ali drugim interesom Slovenije.

Potni list
Potni list
FOTO: Shutterstock

O odvzemu državljanstva na prvi stopnji odloča pristojna upravna enota, tako je ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pred mesecem dni, 9. oktobra, upravnim enotam podalo predloge, da "za 13 oseb, ki imajo prijavljeno prebivališče v tujini, uvedejo postopek odvzema državljanstva". Če bo upravna enota v postopku dejansko ugotovila obstoj razlogov, ki jih za odvzem državljanstva predvideva omenjeni zakon, bodo konkretni osebi državljanstvo odvzeli.

Septembra je vlada pojasnjevala, da se je za preverjanje razlogov za odvzem državljanstva ruskim državljanom s slovenskim potnim listom odločila "zaradi dolgotrajne agresije Ruske federacije na Ukrajino ter sprejetih omejevalnih ukrepov in sankcij". Kot so tedaj navedli, je od leta 2015 z izredno naturalizacijo slovensko državljanstvo pridobilo 93 ruskih državljanov.

Slovensko državljanstvo ima tudi prijateljica Pirc Musarjeve

A javnosti ni ušlo, da je med omenjenimi 93 Rusi, ki imajo slovensko državljanstvo, tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc Musar Viktorija Krivolucka. Ta je slovensko državljanstvo dobila na podlagi izredne naturalizacije kot športnica, tekmovalka v bowlingu.

Po julijski prometni nesreči v predoru Kastelec, v kateri sta bili udeleženi s predsednico Pirc Musar, so se v javnosti pojavila ugibanja o varnostnih tveganjih, povezanih z njunim prijateljevanjem, saj je bila Krivolucka v preteklosti tudi v vezi z nekdanjim slovenskim obveščevalcem. Krivolucka je očitke zavrnila. Tudi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je pojasnila, da pri varnostnem preverjanju Krivolucke v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila. Prav tako z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na dosedanje ugotovitve, po letu 2016 agencija ni bila seznanjena, niti takšne okoliščine niso bile izpostavljene v okviru varnostnih ozaveščanj, ki jih agencija izvaja za druge državne organe, so dodali sredi avgusta.

Iz današnjega sporočila vlade izhaja, da so predlogi za odvzem državljanstva podani za osebe, ki imajo prebivališče prijavljeno v tujini. Krivolucka sicer živi v Sloveniji.

Je pa vlada prav tako na današnji seji odločila o vlogi za dostop do informacij javnega značaja in z odločbo delno ugodila zahtevi prosilca za pridobitev zapisnika o ogledu kraja omenjene prometne nesreče, zaključnega poročila, uradnega zaznamka ali obvestila o ugotovljenih dejstvih policije v zvezi z navedenim dogodkom.

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KOMENTARJI48

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ENDI
12. 11. 2026 17.16
Kdaj bodo na vrsti za odvzem državljanstva Argentinci ?
Odgovori
+0
1 1
mario7
12. 11. 2026 17.15
jj ga bodo tudi odvzeli?
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
12. 11. 2026 17.12
Ker igram bovling bi dobil rusko državljanstvo?
Odgovori
+2
3 1
Cervantes Saavedra
12. 11. 2026 17.15
Samo, če igraš z Orbanom ali Dodikom. Saj veš, stara prijatelja našega Ostarelega obraza.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
12. 11. 2026 17.11
Začelo se je.
Odgovori
-1
0 1
mejacrnikal
12. 11. 2026 17.18
zacelo se je ciscenje klientenizma in vzpostavlja se red,se strinjam...
Odgovori
0 0
cirenij
12. 11. 2026 17.08
Kaj se gremo? Nobene pametne zadeve za naš narod.
Odgovori
+0
1 1
Pamir
12. 11. 2026 17.04
Vsak dan se pripelje v janšarijo 200 do 300 mladcev iz Bližnjega vzhoda in Afrike.
Odgovori
+2
4 2
mario49
12. 11. 2026 17.03
In kdaj bo "ta vlada odvzela pravice do državljanstva raznim zlovenceljnom "??????????
Odgovori
+5
5 0
a.kralj1994
12. 11. 2026 17.02
Koliko Izraelcev pri nas so tako strokovno pregledali in preverili???
Odgovori
+3
6 3
Actual Asparagus
12. 11. 2026 17.09
Izraelci se ne naselujejo v levičarskih utrdbah.....
Odgovori
+1
1 0
TITO50
12. 11. 2026 17.02
Agentom CIE , ki jih par sto rovari po Sloveniji pa nič.
Odgovori
+5
6 1
Dr Dre
12. 11. 2026 16.52
Čas je da podpornike 🇺🇦 pošljemo tja, ne pozabimo, Janša je obljubil vso podporo💪💪💪💪.. Gremo sedaj vsi via 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Odgovori
+6
8 2
ivan res grozni
12. 11. 2026 17.14
Pomotoma ste objavili zastavi žrtve agresije in ne nacistične Rusije.
Odgovori
-1
0 1
Mens sana
12. 11. 2026 16.52
..........hudi časi nas čakajo, princ teme rovari po vseh institucijah in demontira delujočo državo, finančno krepi vojsko in policijo, špara na zdravju naroda in uničuje socialno državo...............
Odgovori
+4
9 5
El Diabbolo
12. 11. 2026 16.43
Upam da je med njimi tudi "prijateljica" NPM. Izselimo njo izselimo NPM, dve muhi na en mah💪
Odgovori
-7
6 13
a.kralj1994
12. 11. 2026 17.03
izselit je treba vas janšiste z velikim vodjo na čelu, ker že 35 let delate zdrahe in delite narod...na robu državljanske vojne smo zaradi vas janšistev!!!
Odgovori
+4
5 1
ivan res grozni
12. 11. 2026 17.15
Tako sovražite resnico?
Odgovori
0 0
Sirhakel77
12. 11. 2026 16.42
Če je 13 Rusov problematičnih ok... Ampak glede na to kdo vse je v zadnjem desetletju pridobil državljanstvo imam občutek, da je še precej tujcev vsaj enako spornih če ne še bolj.
Odgovori
+16
16 0
Jožajoža
12. 11. 2026 16.40
a bodo odvzeli državljanstvo tudi . Napaporn,ki ne zna niti ene besede slovensko,
Odgovori
+4
7 3
Muki.
12. 11. 2026 16.43
Janša ima kliniko v Australiji zato mu morajo vzeti državljanstvo zdravil se je tudi Kordiš .
Odgovori
-2
5 7
Eli Copter
12. 11. 2026 16.38
Musarjonova je že odstopila?
Odgovori
+0
11 11
ivan res grozni
12. 11. 2026 17.16
Zakaj le? Samo zato, ker je na pravi strani zgodovine?
Odgovori
0 0
biggbrader
12. 11. 2026 16.25
Ali je vse podarila Pirčeva ?
Odgovori
+1
8 7
Artechh
12. 11. 2026 16.25
Naj zacnejo pri socialarjih ki ga majo
Odgovori
+13
14 1
ivan res grozni
12. 11. 2026 17.17
S člani SDS?
Odgovori
0 0
Misika1967
12. 11. 2026 16.23
Je med njimi zena ministra za solstvo HIK???
Odgovori
+16
19 3
suleol
12. 11. 2026 16.23
pa s cim se vi ikvatjate, odvzem naj bo za tiate ki ne spostujejo nase drzave tiste ki na himnah zvizgajo ki delajo kriminal
Odgovori
+10
12 2
ivan res grozni
12. 11. 2026 17.18
Člani SDS je ne spoštujejo. Kadar ne vodijo vlade jih ni na državnih proslavah,.
Odgovori
0 0
rogla
12. 11. 2026 16.19
Desna vlada - zabloda!
Odgovori
+10
20 10
El Diabbolo
12. 11. 2026 16.44
A ker popravlja levicarske bedarije in zlorabe zakona. Res intiligentno
Odgovori
+0
6 6
a.kralj1994
12. 11. 2026 17.07
Deb*l - popravljal smo mi za Janšo, ker je naredil kilometrsko finančno luknjo 2020-2022 in zaplinil narod ter pošiljal vodne topove na narod...toliko zlorab, kot jih je JJ sposoben naredit v enem tednu, jih nobena vlada ne more v štirih letih!!! Desne ne samo bedarije ampak deb*lnosti, ki so jih sposobni narediti desni, je zavržno!!!
Odgovori
+1
1 0
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