Ministrstvo predlaga odvzem državljanstva 13 Rusom

Vlada se je namreč danes seznanila z izvedbo sklepa, ki ga je sprejela 10. septembra in s katerim je varnostnim in obveščevalnim službam naložila, naj preverijo morebitni obstoj razlogov za odvzem slovenskega državljanstva za državljane Rusije, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo. Zakon o državljanstvu predvideva, da se slovensko državljanstvo lahko odvzame osebi, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo, če je s svojim delom škodovala mednarodnim ali drugim interesom Slovenije.

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O odvzemu državljanstva na prvi stopnji odloča pristojna upravna enota, tako je ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pred mesecem dni, 9. oktobra, upravnim enotam podalo predloge, da "za 13 oseb, ki imajo prijavljeno prebivališče v tujini, uvedejo postopek odvzema državljanstva". Če bo upravna enota v postopku dejansko ugotovila obstoj razlogov, ki jih za odvzem državljanstva predvideva omenjeni zakon, bodo konkretni osebi državljanstvo odvzeli. Septembra je vlada pojasnjevala, da se je za preverjanje razlogov za odvzem državljanstva ruskim državljanom s slovenskim potnim listom odločila "zaradi dolgotrajne agresije Ruske federacije na Ukrajino ter sprejetih omejevalnih ukrepov in sankcij". Kot so tedaj navedli, je od leta 2015 z izredno naturalizacijo slovensko državljanstvo pridobilo 93 ruskih državljanov.

Slovensko državljanstvo ima tudi prijateljica Pirc Musarjeve