Za 142 milijonov evrov še neunovčenih turističnih bonov

Delež unovčenih bonov 21 se je povzpel na okoli 95 odstotkov. Od začetka unovčevanja teh bonov, torej od 16. julija 2021, in do 2. maja letos jih je bilo unovčenih 1.898.870 v skupni vrednosti 130,91 milijona evrov. To je 70 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov, so povedali na Fursu.

Približno 47 odstotkov bonov 21 je bilo doslej uporabljenih za plačilo storitev v gostinstvu, 34 odstotkov za turistične storitve, 12 odstotkov za kulturo, pri tem večina za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov ter sedem odstotkov za šport.

Turistične bone je v luči pomoči zaradi koronavirusa prizadetemu turizmu leta 2020 prinesel tretji protikoronski zakon, polnoletnim v vrednosti 200 evrov in mladoletnim v vrednosti 50 evrov. Unovčiti jih je mogoče v turističnih namestitvenih obratih za nočitev ali nočitev z zajtrkom.

Bone 21 pa je prinesel deveti v nizu zakonov, namenjenih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu zaradi koronske krize. Prebivalci jih lahko unovčijo v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in obisku športnih klubov, ogledajo si lahko razstave, obiščejo zabaviščne parke in smučarske centre. Polnoletni so dobili bon v vrednosti 100 evrov, mladoletni pa v vrednosti 50 evrov.