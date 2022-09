Za 2,73 evra ne želijo kuhati. 'Vsega, kar je zastonj, nihče ne ceni'

Ravnatelj Gimnazije in ekonomske šole v Sežani Dušan Štolfa je tako že pred pričetkom šolskega leta opozoril, da imajo po tem, ko je vrtec Sežana s koncem lanskega šolskega leta odpovedal pogodbo o dostavi hrane, težave s pridobivanjem novega ponudnika. "Sežanski vrtec se je odločil, da ne bo več kuhal za nas, saj je cena, 2,73 evra, prenizka in so izračunali, da imajo izgubo," je povedal Štolfa in dodal, da je vrtcu hvaležen, da je za njihove dijake kuhal do konca junija. Že takrat so namreč začeli z iskanjem novega ponudnika, a ga niso našli. "Vprašali smo vse okoliške dijaške domove, če bi lahko kuhali, novogoriški je tudi rekel, da bi, če bi bili v Novi Gorici, do Sežane pa je ena ura vožnje v eno smer, za razdelitev hrane sta nato potrebna dva človeka in smo takoj pri štirih "praznih" urah."

Šola je nato na portalu javnih naročil objavila javni razpis za novega dobavitelja, vendar se nanj ni prijavil nihče. "Nato sem šel jaz v individualno akcijo do vsakega večjega ponudnika, ki ga tukaj poznam, in od vsakega sem dobil enake odgovore; nimamo delovne sile, prenizka cena," je pojasnil sežanski ravnatelj. "Nekdo, ki ima otroke na naši šoli in kuha v Italiji, je povedal, da je tam cena 5 evrov in da bi tukaj z veseljem kuhal, če bi mu le kaj ostalo, ne pa da bi delal izgubo. Vsi ostali sežanski ponudniki, ki imajo menze in imajo 400 malic na dan, pa so rekli, da nimajo ljudi, saj je pri nas tako, da je treba malico pripeljati, jo razdeliti in to traja tudi dve uri."

Ker zakon o šolski prehrani namesto toplega obroka predvideva tudi dostavo hladnega, obogatenega obroka, se je ravnatelj z enim od podjetij dogovoril, da jim bo, dokler težave ne rešijo, dostavljalo sendviče in jogurte za dijake. Hladno malico tako dijaki že prejemajo, je pa ravnatelju zdaj uspelo dobiti ponudnika, ki je pripravljen dijakom nuditi toplo malico. "Gre za gostilno iz okolice Sežane, ki se ukvarja s cateringom in nima težav s številom zaposlenih," pravi Štolfa, ki upa, da bodo imeli dijaki toplo malico na voljo že prihodnji teden. "Nov dobavitelj pride danes, a bomo verjetno morali mi kupiti opremo, ker je oni nimajo. Kupiti moramo za 200 oseb pladnjev, krožnikov itd. Ko bomo to kupili, bomo takoj začeli s toplo malico, je pa vse odvisno od dobave te opreme," je pojasnil.