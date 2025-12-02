Za 1,5-sobno stanovanje v Ljubljani tudi po 950 evrov na mesec brez stroškov

"Pošljite najprej opis in predstavitev sebe. Nato vas pokličem za ogled. Na klice brez predhodne SMS-predstavitve ne odgovarjam." V Bežigradu pa je tudi zgolj za dan, nočitev ali pa celo za nekaj ur dnevnega počitka možno najeti 1-sobno stanovanje. Cena je dogovorljiva. Pri tretjem stanovanju pa so natančno določeni pogoji najema, kjer najemnina brez obratovalnih stroškov stane 950 evrov, kajenje in hišni ljubljenčki nikakor niso dovoljeni. To so le nekatere ponudbe na portalu Nepremičnine.net. Najemodajalci ob klicu pogosto odvračajo osebe z majhnimi otroki, matere samohranilke, pa tiste s hišnimi ljubljenčki, od najemnikov zahtevajo stabilno zaposlitev in vrtoglave varščine.

Poleg tega pa so cene stanovanj nepredstavljivo visoke in za veliko večino povsem nedostopne. 900 evrov za 42 kvadratnih metrov za dve osebi, za slabih 55 kvadratnih metrov v Bežigradu celo 1250 evrov ali pa 750 evrov mesečno za eno osebo.

Stanovanjsko problematiko bo reševal novi nacionalni stanovanjski program. Ta za obdobje od leta 2025 do 2035 predvideva, da bi v tem času zgradili 20.000 stanovanj. "Naša ocena je, da bi za 20.000 stanovanj potrebovali približno štiri milijarde evrov v 10-letnem obdobju," ocenjuje državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner.

Po podatkih statističnega urada so se namreč v zadnjem letu stanovanjske nepremičnine podražile za 5,5 odstotka. Najbolj so se podražile rabljene hiše in stanovanja, za 6,5 odstotka. Za 3,2 odstotka so dražje nove hiše, nova stanovanja pa za nekaj več kot pol odstotka.