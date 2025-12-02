Za 1,5-sobno stanovanje v Ljubljani tudi po 950 evrov na mesec brez stroškov

"Pošljite najprej opis in predstavitev sebe. Nato vas pokličem za ogled. Na klice brez predhodne SMS-predstavitve ne odgovarjam." V Bežigradu pa je tudi zgolj za dan, nočitev ali pa celo za nekaj ur dnevnega počitka možno najeti 1-sobno stanovanje. Cena je dogovorljiva. Pri tretjem stanovanju pa so natančno določeni pogoji najema, kjer najemnina brez obratovalnih stroškov stane 950 evrov, kajenje in hišni ljubljenčki nikakor niso dovoljeni. To so le nekatere ponudbe na portalu Nepremičnine.net. Najemodajalci ob klicu pogosto odvračajo osebe z majhnimi otroki, matere samohranilke, pa tiste s hišnimi ljubljenčki, od najemnikov zahtevajo stabilno zaposlitev in vrtoglave varščine.
Poleg tega pa so cene stanovanj nepredstavljivo visoke in za veliko večino povsem nedostopne. 900 evrov za 42 kvadratnih metrov za dve osebi, za slabih 55 kvadratnih metrov v Bežigradu celo 1250 evrov ali pa 750 evrov mesečno za eno osebo.
Stanovanjsko problematiko bo reševal novi nacionalni stanovanjski program. Ta za obdobje od leta 2025 do 2035 predvideva, da bi v tem času zgradili 20.000 stanovanj. "Naša ocena je, da bi za 20.000 stanovanj potrebovali približno štiri milijarde evrov v 10-letnem obdobju," ocenjuje državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner.
Po podatkih statističnega urada so se namreč v zadnjem letu stanovanjske nepremičnine podražile za 5,5 odstotka. Najbolj so se podražile rabljene hiše in stanovanja, za 6,5 odstotka. Za 3,2 odstotka so dražje nove hiše, nova stanovanja pa za nekaj več kot pol odstotka.
"Ključen del je pa tudi vzpostavitev novega finančnega mehanizma prek nacionalne razvojne banke SID banke, v katerega se bodo vključile tudi evropske razvojne banke, EIB in CEB sta že napovedali lastno sodelovanje v financiranju," napoveduje Ploštajner.
V zbornici za poslovanje z nepremičninami pa pravijo, da so z ukrepi zadovoljni, če bodo le uresničeni. "Ta bazen sredstev, s katerimi se bo dalo to realizirati, nam daje tudi neko garancijo, da to ne gre za neke kratkoročne cilje, ki jih bo naslednja vlada pozabila, ampak da res lahko na tem delamo," o načrtih meni Boštjan Udovič iz Zbornice za poslovanje z nepremičninami na GZS.
Poudarjajo pa, da je treba napolniti prazna stanovanja in znižati davke. "Želimo si tudi večje aktivacije zasebnega kapitala, zasebnih sredstev, ker vemo, na naših bankah po nekaterih podatkih je zdaj že 28 milijard evrov depozitov državljanov," še meni Udovič.
Nujno pa je urediti tudi področje kreditov in nemotiviranost zasebnih bank za kreditiranje.
