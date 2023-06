'Za 25 kilometrov porabimo eno uro', Bratuškova: Ne da se delati hitreje

Pišek je izpostavil tudi pobudo sekcije, da bi imeli v Sloveniji delovno dovoljenje na zaupanje. "Delovne sile ni, to bi nam omogočilo, da bi tuje delavce hitreje dobili. To moramo speljati," je pozval Pišek. Opozoril je tudi na ukrajinske prevoznike, ki prestavljajo nelojalno konkurenco slovenskim prevoznikom. Bratuškova je glede delovnih dovoljenj na zaupanje izrazila bojazen, da bodo ti delavci nato odšli naprej v Nemčijo.

Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je izpostavil aktualne razmere prevoznikov. "Želim reševati problematiko sektorja v dialogu. Odzivnost pa ni takšna, kot bi si jo želeli. Imamo Luko Koper, nimamo pa infrastrukture. Imamo odlično geostrateško lego, vendar nimamo parkirišč, tretje razvojne osi, logističnih centrov. Čez Slovenijo spuščamo tranzit, a od tega nimamo nič. V tem segmentu moramo storiti več, pri čemer pričakujemo podporo ministrstva. Vsi govorimo o zelenem prehodu, nimamo pa jasne strategije. To je treba prioritetno narediti," je dejal Pišek, ki obenem pričakuje tudi podporo finančnega ministra in SID banke.

Kritike na račun 3. razvojne osi, ministrica: Gre za zahtevne projekte

Veliko kritik je bilo slišati glede tretje razvojne osi. Gašper Rudl, prevoznik s Koroške, je izpostavil prepočasno izgradnjo. "Iz medijev sem razbral, da je za vlake namenjenih 800 milijonov evrov, za tretjo razvojno os sem slišal samo, da so za dokup zemljišč dali 61 milijonov evrov. Tretja razvojna os se čedalje bolj odmika. Vidim deset ljudi in en bager, kar me žalosti," je pojasnil in dodal, da so se na začetku prišli politiki poslikat z bagri, nato se pol leta na tem istem prostoru ni dogajalo nič.

Z njim se je strinjal tudi prevoznik iz Bele Krajine Franc Selič: "Porabimo eno uro za 25 kilometrov prevoza. Najbolj nazaduje prav Bela Krajina. Ministri vsakokratne vlade obljubijo veliko, naredijo pa nič. Da pridemo iz Bele Krajine čez Karavanke potrebujemo štiri ure. V tem času prevozimo 180 kilometrov, kar je nevzdržno. Zakaj je toliko nesreč, se mnogi sprašujete. Vozimo za podjetja in dostava mora biti ob uri. Tudi pogoji na naših cestah so slabi, naši vozniki nimajo stranišč in tušev," je še opozoril Selič.