Za 276 tisoč šolarjev se začenjajo prvomajske počitnice

Za okoli 276 tisoč šolarjev je bil zadnji šolski dan pred prvomajskimi prazniki. Učenci in dijaki bodo prosti devet dni. Ob tem iz različnih zvez in organizacij opozarjajo, da se poglablja prepad med tistimi, ki s starši v času prostih dni potujejo, ter tistimi, ki, predvsem zaradi pomanjkanja denarja, ostajajo doma. Največkrat so prepuščeni samim sebi, saj starši delajo. Zato za otroke organizirajo počitniške delavnice in izlete.