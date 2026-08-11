Za 28. Špancirfest smo izbrali le 8 razlogov. Ostale boste odkrili sami

1. Koncerti, zaradi katerih se splača ostati pozno

Od rocka in elektronike do sevdaha, evergreenov in italijanskih kancon – Špancirfest iz večera v večer zveni drugače. Na PAN odru Stari grad bodo nastopili Kosheen, Plavi Orkestar, Dubioza Kolektiv, Zabranjeno pušenje, Silente, Zoster in Seine, večer, posvečen glasbeni zapuščini Oliverja Dragojevića, pa prinaša program Tragom Olivera. Vila Bedeković je rezervirana za elegantnejše festivalske večere z Gala Openingom, Amiro Medunjanin, Doris Dragović ter zaključkom v znamenju italijanske glasbe v izvedbi Varaždinskega tamburaškega orkestra in solistov.

2. Skrivni koncerti bi lahko postali nova uspešnica

Nekaterih odrov letos ne boste našli na festivalskem zemljevidu. Lokacije bodo razkrite šele tik pred začetkom, najhitrejši pa bodo postali del skrivnih glasbenih doživetij, navdihnjenih s francoskimi šansoni, filmsko glasbo, ljubezenskimi pesmimi ali brezčasnimi uspešnicami iz filma Tko pjeva, zlo ne misli.

3. Med dvema programoma se zlahka znajdete v Italiji

Vsaka izvedba Špancirfesta prinese nekaj novega, letos pa prihajata kar dve novi festivalski lokaciji. Kooglach je kraj za ljubitelje sladoleda in poletnega vzdušja, medtem ko Dolce Vita Garden prinaša mediteranski utrip po navdihu Italije – dobro hrano, glasbo in sproščen tempo.

4. Ulični program ostaja zaščitni znak festivala

Koncerta se lahko udeležite tudi na drugih festivalih, a le redkokje boste med enim samim sprehodom srečali akrobate na hoduljah in trapezu, glasbenike, bobnarje, svetlobne spektakle ali ognjene šove, ob tem pa obstaja velika verjetnost, da boste tudi sami postali del predstave.

5. Otrokom ne bo dolgčas

Vindiland, Baltazargrad, Park kreative in Techpark Gaming Zona bodo poskrbeli, da bodo tudi najmlajši imeli svoj festivalski urnik. To je eden od razlogov, zakaj je Špancirfest že vrsto let festival, ki ga obiskujejo cele družine.

6. Festival, ki je navdušil tudi Rolling Stone UK

Ni vsak festival dovolj poseben, da se znajde na seznamu priporočil Rolling Stone UK-a. Špancirfest je. Ugledna britanska revija ga je uvrstila med poletna doživetja, ki jih na Hrvaškem ne smete zamuditi.

7. Lažje je priti kot najti izgovor, da ne pridete

Za obiskovalce so zagotovljena štiri brezplačna parkirišča in brezplačen prevoz z mestnimi buseki do festivalskega središča. Če prihajate iz Slovenije, vam je najbližje parkirišče na Optujski ulici 157. Nato avtomobila ne boste več potrebovali – le udobne čevlje in željo po španciranju.

8. Ob koncu dneva boste ugotovili, da vam ni uspelo videti vsega

Prav v tem je čar Špancirfesta. Morda ste prišli zaradi najljubšega izvajalca, navdušil pa vas je ulični performer. Morda ste načrtovali le kratek sprehod, končali pa ob kozarcu vina, na gledališki predstavi, modnem bolšjem sejmu ali skrivnem koncertu. Špancirfest ni festival, ki ga lahko "odkljukate" z enim obiskom – je festival, na katerega se z veseljem vračate, saj vedno ostane še nekaj, kar je vredno odkriti.

KORZO FOTO: Arhiv ponudnika

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